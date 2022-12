“Estaba furiosa”: Mamá de Martín Cárcamo recordó la detención de su hijo tras ser pillado en estado de ebriedad

Martín Cárcamo estuvo junto a su madre, Drina Papic, en el último episodio de “Todo por ti”, donde recordaron cuando el animador estuvo detenido tras conducir bajo la influencia del alcohol luego de una junta con su exequipo de “Vértigo” en el 2013.

Cabe recordar que el comunicador marcó 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre y fue aprehendido pasadas las 09:00 horas en el sector de Tobalaba con Bilbao, comuna de Providencia, tras control de Carabineros.

“Yo lo viví como cualquier mamá de una persona que no conoce nadie, más que su entorno. Con rabia, pena”, comenzó recordando la progenitora.

Al día siguiente del hecho, “mi hija me dice que no salga porque Martín está en todos los kioscos esposado. Le dije me da lo mismo, porque estoy enojada como mamá del animador de Canal 13″, contó Drina.

“Los periodistas hicieron la pega, le dije que saldría en la portada en sus éxitos y fracasos”, aseguró sobre la carrera de su hijo.

Con respecto a su reacción, contó que si hubiese estado en ese momento “le habría pegado una cachetada de haberlo visto, estaba furiosa”.

“Me enojé como mamá, no como la familiar de alguien conocido. Para él fue tremendo, uno de los golpes más duros en lo laboral y lo personal”, concluyó.