Kate Winslet dejó a su hija “expuesta” en su primera serie juntas para enseñarle una gran lección

Kate Winslet es una de las actrices más famosas que saltó a la fama con su papel de Rose en Titanic, y ha protagonizado más de 30 películas y series.

A sus 47 años la actriz sigue activa, cosechando éxitos, y se encuentra trabajando en la serie I am Ruth, de Channel 4, donde trabaja por primera vez con su hija mayor Mia Threapleton.

En la serie, también son madre e hija, algo que la famosa no imaginó que podía suceder, pues Kate ha dejado claro que no quiere facilitarle la vida a su hija en la actuación.

“Cuando Dominic y yo comenzamos a encaminarnos hacia esta historia de madre e hija, no pensé en absoluto en Mia interpretando a Freya. Creo que, porque no estaba presionando por eso ni tratando de manipularlo de ninguna manera, cuando Dominic me dijo: ‘Bueno, ¿quién debería interpretar a Freya?’, De repente dije: ‘Oh, Dios mío, bueno, Mia definitivamente podría hacerlo, pero tendrías que conocerla y tendrías que hablar con ella y ver si sientes que ella puede”, dijo la actriz a OK Magazine.

Los desafíos que Kate Winslet le pone a su hija en su carrera como actriz

Aunque Kate Winslet es de las actrices más reconocidas, y su hija quiere ser actriz, ella demuestra que no quiere hacerle el camino fácil, pues no mima a sus hijos.

“Solía estar aterrorizada de mimarlos demasiado, pero, en realidad, solo se vuelven mimados si tú los mimas, y yo no lo hago”, dijo a la revista.

Kate explicó que para esta serie y proyecto dejó de lado su instinto maternal de cuidar a su hija, y la dejó “expuesta y luchando”.

“Mi instinto protector tuvo que desaparecer porque sabía que tenía que dejarla expuesta, herida y luchando, y eso era bastante difícil”, dijo.

Y es que quiere que su hija aprenda el valor y los retos de la vida, y que si quiere lograr algo debe luchar por ello, pues no le llegará fácil, dándole una gran lección.

“Hace un par de años, (su hija) se dio la vuelta y dijo: ‘Creo que me gustaría intentarlo’. Lo que ha sido realmente genial para ella es que tiene un apellido diferente, por lo que ese trabajo inicial [en Shadows] pasó desapercibida”, dijo la actriz.

Sin embargo, esto no hace que no esté disfrutando esta etapa con su hija, pues la experiencia ha sido increíble para ella.

“Estamos interpretando personajes, estas personas no somos nosotros y esta no es nuestra historia. Pero, por supuesto, uno no puede evitar recurrir a la experiencia personal aquí y allá, ya sea que se trate de sus propias cosas o algo por lo que haya pasado con un amigo o un miembro de la familia. Fue realmente asombroso lo alarmantemente libres que podíamos ser Mia y yo, algo que no había imaginado”.