Acusete Gonzalo Ramírez reveló en vivo un error de Michelle Adam: “Me llegué a poner roja”

El periodista Gonzalo Ramírez quedó como un “acusete cara de cuete”, luego de revelar en vivo un error cometido por la meteoróloga Michelle Adam, quien llegó a ponerse “roja” de vergüenza por la acción del periodista.

Todo ocurrió en la edición de este martes, en Meganoticias Actualiza, cuando Adam entregaba el pronóstico del tiempo para estos días, mientras revisaban la zona sur del país, tal como consignó el sitio Página 7.

“¿Llueve en Chonchi?”, preguntó Gonzalo, mientras Michelle se rió nerviosamente. “¿Les contamos o no?”, advirtió el periodista, mientras ella se negaba.

Pese a las peticiones de no contarlo, Ramírez decidió hacer lo contrario: “Es que la Michelle, es la que escribe… no, no te voy a echar al agua”, afirmó el exconductor del Buenos Días a Todos, aunque luego puso marcha atrás y preguntó a la sala de dirección, quienes, según se pudo ver, le dieron el visto bueno.

“La Michelle es la que escribe todo el texto que está aquí (en pantalla) y que ustedes ven. Entonces se le olvidó una H y puso Conchi, pero era Chonchi. Lo arreglamos”, acusó el exrostro de TVN.

Michelle explicó su error

Toda avergonzada, Michelle Adam se llevó las manos a la cara: “Me llegué a poner roja”, aseguró y comenzó a explicar el chascarro, que menos mal, no alcanzó a salir al aire.

“El equipo que está arriba, en dirección, me preguntó, ¿dónde queda Conchi? Yo quería nombrar un sector distinto, que no fuera siempre Castro, Quellón”, se excusó la meteoróloga.

“Siempre hacemos un esfuerzo por hacer un pronóstico particular”, indicó Michelle Adam.