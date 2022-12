Andrés Caniulef se confesará por relación con Sergio Rojas: “Sí, nos besamos con él... descubrí a la persona detrás del personaje”

Este martes en “Juego textual”, el periodista Andrés Caniulef, se referirá al término de su programa “Me Late”, a algunos de los logros de su carrera y también a su relación con su ex compañero en el espacio de farándula, Sergio Rojas.

“Sí, nos besamos con él”, confirmará, agregando que fueron muy cercanos. “Descubrí a la persona detrás del personaje, un tipo muy sensible y querible, y él buscó en mí abrir su propio camino. Yo sentí una conexión particular con él”, explicará.

Sus adicciones

También se referirá a su momento más bajo, cuando, tras sumirse en una profunda depresión, cayó en las drogas. “Experimenté con muchas drogas, en el último tiempo la cocaína fue lo que más usé, era lo que estaba más a la mano y te permite ser funcional. También psicotrópicos que te permiten bajar, ravotril, medicamentos para me hacían un cortocircuito en la cabeza, y lo hacían cada vez peor (...) Yo colapsé, mi cuerpo no daba más y terminé desmayado en mi trabajo”, detallará, agregando que tuvo incluso pensamientos suicidas.

Andrés Caniulef Gentileza Canal 13

“Hay un momento en el que te cuestionas si vale la pena seguir viviendo, seguir luchando, insistiendo, darse una oportunidad más, y cada vez se hacía más difícil. Yo ya estaba a punto de rendirme”, confesará.

Según detallará, sus problemas se debieron a varios motivos. “Empecé a sentirme vacío. Tuve la fortuna de cumplir todos mis sueños que me propuse cuando niño, había logrado todo eso, pero aún así me sentía vacío. También yo tenía una sobreexposición mediática muy fuerte, mi nombre sonaba en todas partes, era objeto de burla, y esa distorsión me estaba afectando hace tiempo, pero yo no me había dado cuenta ni me había hecho cargo”, relatará.

Su familia

También tenía la presión de no haber salido del closet frente a su familia, lo que lo hacía sentir mal. “Yo no había hablado directamente con mis papás, nunca les había dicho ‘Yo soy gay’ (...) Yo crecí con muchos miedos y siempre a la defensiva porque no quería que me molestaran, que me hicieran bullying, que se me notara en el trabajo. Yo sentía que ellos no lo iban a aceptar, no lo iban a entender, que les iba a hacer un daño enorme y los iba a hacer sufrir”, señalará.

Al final logró salir cuando, mientras trabajaba en Canal 13, empezó a recibir ayuda de parte de amigos y colegas. Finalmente, tras un año de rehabilitación, se refugió en sus padres, con quienes vive hoy, ya curado.

“Es la posibilidad que me dio la vida de redescubrir a mis papás. Tuve un paréntesis en mi relación con ellos desde mi adolescencia hasta esta etapa de crisis, pero tuve una infancia tan bonita con ellos, y la tenía en una nebulosa. Hoy la estoy recuperando y construyendo recuerdos nuevos, y eso me tiene feliz”, comentará.