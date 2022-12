El gesto que tuvo Daniela Castro con quien dice haber sido estafado por su expololo

La exMaster Chef Daniela Castro, nuevamente las emplumó contra su expololo, Maximiliano Rivera, a quien ha acusado de estafador. Ahora que realizaba en su Instagram un concurso de cafeteras, informó que el ganador era Marco Encina, de quien dijo, también había sido víctima de su ex.

“Este premio tiene otra razón, a Marco mi ex también le debe plata, además lo expuso con los proveedores de 4 people, a quienes mi ex no dio la cara”, explicó Castro.

“Marco es chef, seco y serio. Creyó en una persona que nos mintió y para mí, que se gane la cafetera es un pequeño gesto”, explicó Daniela.

La influencer explicó también que el premio iba con amor y apañe para “alguien que también lo pasó mal por culpa de un mitómano estafador”.

El descargo de Daniela Castro

Hace un par de semanas explotó con el tema en redes sociales: “Ojalá piensen en las familias a las que debe millones. Hay gente cara de raja y muchos estamos afectados (...) ¡Qué impotencia! Me llamaron personas llorando de la impotencia. Real, jamás pensé que existía gente peor que Jadue y Mauricio Israel juntos. Quiero llorar porque todos trabajamos por plata que otro se gasta y casi le hacen un altar”, fue parte del reclamo que, entre lágrimas.

“Digan lo que quieran de mi, que soy tonta, cuica, barsa, que no cocino, que no debí haber ganado Masterchef, pero me he sacao (sic) la chucha trabajando. Ayudo a muchas personas, es mi esfuerzo y el de varios afectados. Es un dolor que no se los explico y colapsé sabiendo que está acá ‘happy family’ (...) no esperaba esta noticia (los viajes de su ex al extranjero). Digan lo que quieran, que yo soy tóxica, mani”, expuso la figura televisiva, quien insistió en que su crisis fue por ser víctima de los engaños de su expareja.