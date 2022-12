Gala Caldirola lanza su primera colaboración en el diseño de ropa: “Una experiencia nueva para mi”

Pese a que su figura suele asociarse a la moda y el estilo, lo cierto es que la influencer española Gala Caldirola nunca había tenido un acercamiento tan concreto al mundo del diseño como el que por estos días la tiene instalada en todas las vitrinas de una de las cadenas de retail más importantes del país.

Esto, a raíz de su colaboración con la marca Mossimo, que lanzó en las tiendas Falabella la colección de ropa y accesorios “By Gala” de la hispana.

La relación de Gala Caldirola con la moda

En entrevista con lun.com fue donde la exesposa de Mauricio Isla, que en su cuenta oficial de Instagram suma poco más de dos millones 840 mil seguidores, detalló la forma en que, por primera vez, llegó al mundo del diseño en una campaña con el retail chileno, tal como otras figuras nacionales de la talla de Cecilia Bolocco o Arturo Vidal.

“Nunca había estado enfocada en moda. Soy una persona que, sí es cierto, me pongo lo que me gusta y sigo la tendencia, peor nunca fui obsesiva con la moda. Todo esto se gestó súper orgánicamente y estoy súper contenta porque está siendo una expriencia nueva para mí”, reconoció la ex “El discípulo del chef”.

“Fue una propuesta de ellos (Mossimo). Desde el minuto uno me pareció muy entretenido e interesante, algo nuevo que nunca había hecho, como meterme tanto en moda, y acepté”, prosiguió Gala, quien explicó que todos los diseños de prendas a la venta en el comercio son de autoría propia.

“La colección está inspirada en mi gusto, mi forma de combinar mis colores favoritos. Pero también en la tendencia, en lo que se lleva ahora mismo. Además de los colores que están en tendencias y me gustan, me preocupé de que las telas fueran favorecedoras, y de calce, para que así las mujeres que se pongan las prendas se sientan cómodas y diosas”, explicó.

“Creo que mi sello es que es una colección para mujeres que se quieran sentir empoderadas y seguras de sí mismas”, agregó, al paso que reveló que a inicios del próximo año su colaboración con Mossimo se extenderá a una nueva fragancia.

“El perfume va a ser un resumen, en un aroma, de mi personalidad. Me encantan los perfumes dulces, por ahí puedo adelantar un poquito. Será un aroma dulce. Estoy muy contenta con eso, ya estamos trabajando desde hace bastante rato, creo que va a quedar muy rico”, sentenció la española, quien reconoce que gracias a esta experiencia seguirá enfocada en el mundo del diseño de moda.

“Por supuesto que tenemos en mente seguir sacando líneas. De hecho, ya estamos preparando la siguiente temporada. Estoy muy feliz porque además estamos haciendo cosas nuevas. Nunca había pensado en hacer mi propia marca, podría ser que alguna vez lo haga”, finalizó.