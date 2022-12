Hombres Qataríes son captados ‘acosando’ a Miss Croacia: afirman fue “para denunciarla”

Desde que ganó como sede de la Copa del Mundo de 2022, Qatar ha estado envuelto en polémica y si bien parece que las restricciones se suavizaron para los visitantes extranjeros, han circulado situaciones cuestionables.

No sólo se ha dado a conocer casos de personas a las que se les ha restingido el acceso a estadios o han sido detenidas por portar elementos de la bandera LGBT, sino que ahora, los hombres qataríes están siendo señalados de “doble moral”.

Todo sucedió luego de que una fotografía de Ivana Kroll, conocida como Miss Croacia, en la que se ve bajando las escaleras de uno de los estadios mientras hombres qataríes la enfocan con la cámara del celular.

Durante el partido Marruecos vs Croacia, una cadena de televisión local enfocó a la croata en la tribuna bajando las escaleras y si bien llama la atención a simple vista, la polémica estalló por dos locales que captaron su paso con sus teléfonos celulares.

Aunque para Kroll esto fue “un halago”, internautas han cuestionado a los qataríes, especialmente luego de que Mohammed Hassan Al-Jefairi, un empresario local, justificara la acción de sus compatriotas diciendo que son “pruebas” para documentar la falta de la mujer en su tierra.

“Sólo para su información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de forma inadecuada para nuestra cultura. Lo puede confirmar con cualquier qatarí. Probablemente sea para denunciarlo”, se lee en sus redes sociales.

Cabe recordar que las mujeres en Qatar tienen prohibido vestirse de manera “provocativa” por lo que es impensable ver a alguien como Kroll en las calles en el día a día. Las qataríes no pueden llevar escotes, ni ropa ajustada, ni shortos o tops cortos, pantalones rasgados o algo que deje su cuerpo al descubierto.

Kroll se ha convertido en la mujer más fotografiada del Mundial de Qatar 2022 ya que ha asistido a todos los partidos que ha disputado su país, llamando la atención de los asistentes con su belleza y escultural figura.

La croata declaró al medio TMZ Sports que las mismas autoridades le dieron permiso de usar este tipo de vestimenta: “Los locales me confirmaron que puedo usar lo que quiera. Pero no sabía que mi video en bikini caminando junto al mar sería tan importante. Todo el país está hablando de eso. Todos me conocen aquí y vi que me aceptaron”, agregó.

En un inicio, la croata acató las normas de vestimenta de Qatar, cubriendo su cuerpo sin embargo, conforme fue ganando fama, fue optando por vestirse como usualmente lo hace, siempre haciendo alusión a los colores de la bandera de Croacia. La joven ya tiene más de 1,3 millones de seguidores pero parece que entre estos también están los hombres qataríes que tanto amenazaron con restringir a los occidentales que llegaran a su país.