Marcela Vacarezza analiza look de Denise Rosenthal: “Me gustaría ver a mi hija así”? Y reconozco que no”

Denise Rosenthal la rompió en los Premios Musa 2022. Ganó como mejor artista pop, pero además, hasta el día de hoy se debate por su outfit. Y es que se presentó con una pezonera unida con una cadena, provocando una intensa discusión.

De hecho, Marcela Vacarezza se refirió al look de la cantante nacional. “Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer y de presentarse como sea y quiera”, comenzó diciendo en su cuenta de Twitter.

Tras esto precisó que: “luego digo “me gustaría ver a mi hija así”? Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega”.

Y los cibernautas no dejaron pasar la reflexión de la comunicadora, quien hizo frente a algunos comentarios. “No digo que no la dejaría. Sería su opción. No siempre los hijos hacen lo que a uno le gustaría. Es la libertad que tienen”, precisó la esposa de Rafael Araneda.