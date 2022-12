“Mordió la mano de quien le dio de comer”: Mauricio Israel arremetió contra el Chino Ríos

En el capítulo de hoy de Sígueme y te sigo, de TV+, Mauricio Israel habló sobre el distaciamiento que tuvo de Marcelo Ríos y eso que en un tiempo fueron bien amigos.

A propósito de una publicación que hizo Kenita Larraín en su Instagram, donde aparece bañandose en bikini en una piscina, el comentarista recordó que alguna vez el mismísimo Chino Ríos le pidió que lo ayudara a regresar con ella, momento en que la conoció.

Luego de recordar el momento, Mauricio Israel aseguró que el tenista es “una persona a quien yo le tenía mucho aprecio, le tenía... antes le tenía aprecio”, tal como consignó el sitio MiraLoqueHizo.

Como era de esperar, ante semejante afirmación, los otros panelistas del programa le consultaron que había pasado y Mauricio indicó que el distanciamiento ocurrió “porque Marcelo no le tiene aprecio a nadie, entonces yo tampoco le tengo aprecio a él”, agregando además que en un momento “él habló y mintió, se tiró en contra mía innecesariamente... yo la verdad es que no le debo nada, así que me importa un rábano lo que él diga”.

Él mordió la mano de quien le dio de comer

“Mi relación con Marcelo partió cuando yo defendí la situación en los Juegos Olímpicos, cuando él no quiso ser abanderado porque no le dieron entradas a sus papás. Me invitó a su matrimonio con Giuliana, yo fui y ahí partió la relación”, reveló Israel.

Además, el comentarista deportivo confesó que “ yo la última vez que lo vi fue en Colombia, en una copa Davis en Medellín, donde él no me saludó. Me llamó la atención que no me saludara. Yo tampoco hice muchos intentos” . Y como si fuera poco, aseguró que Marcelo Ríos mintió en todo lo que dijo sobre ese encuentro.

“No creo que se haya enojado, él dispara no más porque para él la amistad no es un valor... él no está ni ahí con la amistad”, señaló.

“Yo podría contar muchas más cosas, pero no las voy a contar por respeto a su familia... sin embargo él no tiene códigos, yo los tengo”, sentenció Mauricio Israel, quien llegó hasta ahí con los secretos que tiene guardados de su ex amigo Marcelo Ríos.

