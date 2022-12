Muchos esperan que no le hagan caso: Piqué le dio consejos a sus hijos antes de su mudanza a Miami

A pesar de que Gerard Piqué no ha sido el mejor ejemplo a seguir, éste es el padre legal de Milan y Sasha y por tanto estos pequeños suelen admirarlo y sobre todo seguir sus pasos o por lo menos los consejos de quien durante un tiempo tuvo una buena racha en el fútbol mientras fue defensa del Barcelona.

Así lo demostraron las recientes imágenes en las que se aprecia al exfutbolista compartiendo con Milan gratos momentos antes de su mudanza definitiva a Miami. Aquí ambos no solo compartieron su afición por el deporte que lo hizo famoso, sino que también demostró que éste sí está preocupado por sus pequeños. Y es que durante el fin de semana, el ex de Shakira le dio tiempo de calidad a estos niños quienes no han parado de realizar sus actividades deportivas.

Es así como, mientras Sasha asistía a sus clases de karate en las que fue escoltado por el español, él optó por tomar un balón y conversar con su hijo mayor con el que además jugó una pequeña partida improvisada que fue captada por varios curiosos y paparazzi.

Piqué no es el mejor consejero, según apuntan los internautas

Ante ello, los internautas reaccionaron, tanto que hasta esperan que Milan y Sasha no le hagan mucho caso a Piqué que ha hecho sufrir no solo a su muy admirada madre, sino a todo el grupo familiar quien se ha visto visiblemente afectado por las decisiones que han tomado desde que se descubrió su infidelidad y posterior relación con la jovencita de 23 años.

Piqué le dio consejos a sus hijos antes de su mudanza a Miami Foto: Captura de pantalla

A ojos del mundo, los consejos que el exjugador del Barcelona le estaría ofreciendo a sus pequeños no sería la mejor opción para que ellos sigan gran parte de las acciones que él ha realizado recientemente, sin embargo, también respetan el hecho de que a pesar de todo, les ha dedicado un poco de tiempo libre que le ha dejado su sombra, nuevo calificativo que le han dado a Clara Chía quien en esta oportunidad no fue vista por los alrededores como en otras oportunidades.