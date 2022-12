Raquel Argandoña le tiró desubicado comentario a Viñuela: “Yo te quiero ver a los 65 años... Mira cómo estás a los 48″

En el último capítulo de “Tal Cual”, Raquel Argandoña no se guardó nada al momento de dar su sincera y ácida opinión sobre el aspecto físico de su compañero de equipo, José Miguel Viñuela.

Todo comenzó cuando Paty Maldonado recordó cuando se presentaban en un café concert con su amiga. Sin embargo, la “Quintrala” tuvo que dejar el proyecto y el exconductor de Mekano llegó en su reemplazo.

Aunque, la forma de integrar al exrostro de Mega no fue la mejor estrategia, puesto que llegó imitando a la madre de Kel Calderón.

“Él sabía que tenía que ponerse eso y sabía que tenía que imitarte a ti. Él se reía mucho de tu imitación. ¿Sabes lo que me dijo una vez? Yo la imito pero siempre y cuando tu me hagas poner arrugas porque si no no voy a ser Raquel Argandoña”, reveló en el programa de TV+.

“Ustedes me envidian a mi. Yo te quiero ver a los 65 años. Mira cómo estás a los 48, calcula cuando tengas 65″, lanzó sin filtro la animadora contra su compañero de panel.