“Saltábamos como cabros chicos”: Nacho Gutiérrez contó detalles del baile estilo “Dirty Dancing” que hizo en su matrimonio

El periodista de espectáculos y productor nacional, Ignacio Gutiérrez, reveló este lunes en el late “Buenas noches a todos”, de TVN, los detalles desconocidos del baile que realizó junto a su marido en la fiesta matrimonial de la pareja.

Una coreografía de la popular película “Dirty Dancing”, en la que Gutiérrez alzó en sus brazos a su esposo, y que en la previa pudo haber quedado en nada debido a los temores de la pareja del comunicador.

Fue luego de una pregunta de Eduardo Fuentes, donde Gutiérrez confesó que si bien él deseaba realizar el icónico lift del filme protagonizado por Patrick Swayze y Jennifer Grey, Rodrigo, su esposo, no quiso hacerlo debido al miedo que tenía de caerse en el intento.

El baile de Ignacio Gutiérrez

“El baile de los nervios. El baile no es lo nuestro. Yo he hecho alguna humorada de baile. Entonces, había que, yo creo que los matrimonios, uno siempre quiere, tengas poco, tengas harto, tengas más o menos, uno siempre quiere que la fiesta de tu matrimonio sea especial. Significativo y que la gente se vaya con un recuerdo”, inició el periodista, convencido en que lo suyo con Rodrigo estaba más en recrear la escena del filme estrenado en 1987 que optar por el clásico vals de los novios.

“Sabíamos que el vals no era lo nuestro, poh. Yo encuentro que el vals es para otro tipo de matrimonio, está bien, este era un matrimonio distinto. Y hablamos con Rodrigo Díaz, que es un gran amigo de nosotros, y le dijimos: ‘Rodrigo, sabís (sic) que queremos bailar’ y nos recomendó a Emilio Rubilar (bailarín), que le mando un abrazo, y yo dije: ‘Quiero bailar Dirty Dancing’. Y Rodrigo (su marido) me miró y me dijo: ‘Pero sin levantarme’. Yo le dije: ‘No, no, no, si la gracia...’; le dije: ‘La vida está hecha de momentos’, como decía Julio Iglesias”, relató.

“Entonces, tenemos varios momentos, le dije. Y yo te tengo que levantar. Me dijo: ‘No, yo me voy a sacar la cresta’. Le dije: ‘Bueno, tenemos un mes de ensayo’. Y empezamos de a poco. Y efectivamente tuvimos ‘chancacazos’, porrazos. Todo lo que tú querai (sic)”, prosiguió Gutiérrez, quien en algún momento dudó si su marido finalmente aceptaría realizar el baile en la fiesta de matrimonio.

“Y la semana anterior. Un día en la mañana, nosotros nos levantamos temprano, entonces, no sé, seis y media de la mañana, Rodrigo me trae un café, que es el momento que yo más disfruto de la vida, y me dice: ‘Sabís (sic) que yo no creo que pueda hacer el baile’. Le pregunté porqué y me dijo: ‘Porque soñé que pasaba cagando’. Entonces yo le dije: ‘Rodrigo, si tú no estás tranquilo no lo vamos a hacer, no te preocupís (sic)’. Y ahí volvimos a tomar las clases. Y ahí ese momento es cuando la gente va a gritar y se va a generar ‘El momento’ y al final él decidió hacerlo y en el peor de los casos, si no te logro levantar o pasai (sic) cagando, como decís (sic) tú, lo tomamos con humor y salud y eso”, reveló el periodista, quien luego de ver la imagen en que ambos aparecen realizando exitosamente el baile, explicó lo felices que ambos estuvieron tras recrear un momento inolvidable.

“Por eso después, cuando baja, nosotros saltábamos como cabros chicos, lo logramos, nos dijimos”, finalizó.