¿Una maldición? John Travolta y sus emotivas despedidas hacia sus co protagonistas

Considerada como un ícono de la moda ochentera y catalogada como una sex symbol de la época, Kirstie Alley falleció el día de ayer a los 71 años, haciendo oficial su partida, a través de un comunicado publicado en punto de las siete de la tarde, donde explicaban que había perdido su lucha contra el cáncer.

En la publicación compartida a través de su cuenta oficial de Twitter, se leía: “Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer recientemente descubierto” . Agregaron, “Estuvo rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su inagotable alegría de vivir y de las aventuras que le esperaban. Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíble”.

Rápidamente, medios, figuras del espectáculo y fanáticos comenzaron a despedirse de la icónica actriz que dejó emblemáticas películas como ‘Cheers’ de 1982 y ‘Mira quien habla’ de 1989, donde compartió créditos junto a John Travolta.

John Travolta y Kirstie Alley: la historia de un amor que nunca fue

Luego del estreno de ‘Mira quién habla’, mucho se cuenta sobre el amor que traspasó las pantallas entre John Travolta y Kirstie Alley, aunque esto solo quedó en el aire, ya que los actores nunca oficializaron una relación a pesar de que se cuenta el sentimiento era mutuo.

Aún así, el entusiasmo de Kirstie Alley, al hablar de John Travolta, era evidente e incluso la propia actriz comentó en una entrevista que, si no hubiera estado casada, posiblemente habría considerado la opción de huir y casarse con el actor en un avión: “Casi me escapo y me caso con John. Lo amaba, todavía lo amo. Si no hubiera estado casada, me habría casado con él y habría estado en un avión porque él tiene su propio avión”.

Todavía para 2018, la actriz habría declarado que estaba profundamente enamorada de Travolta y que los coqueteos de ella no habían cesado hasta que un día, la entonces esposa del actor, Kelly Preston, se acercó a ella para preguntarle la razón de su comportamiento hacia su marido, fue entonces que Alley, decidió parar y mantenerse al margen.

John Travolta ha pasado por dolorosas despedidas

John Travolta ha atravesado por complicadas despedidas, la primera por la que tuvo que pasar, fue por la de Diana Hyland, quien hizo de madre del actor en la película ‘El chico de la burbuja de plástico’, a pesar de una diferencia de edad de 18 años, él quedó completamente enamorado de ella, tanto que la acompañó por todo el proceso desde que fue diagnosticada con cáncer de mama hasta su último día el 27 de marzo de 1977.

Las pérdidas siguieron y en 2009, perdió a su primer hijo, Jett Travolta desencadenado por la enfermedad de Kawasaki, además tenía autismo y padecía de convulsiones frecuentes. Para 2020, Travolta se despedía de su gran amor y compañera de vida Kelly Preston el 12 de julio de 2020 tras perder la lucha contra el cáncer de mama a los 57 años.

John Travolta y los emotivos mensajes de adiós hacia sus protagonistas: Olivia Newton John y Kirstie Alley

Olivia Newton-John

El 8 de agosto de 2022, se daba a conocer el fallecimiento de la actriz y cantante, Olivia Newton-John en su rancho de California, la noticia conmocionó tanto al actor, pues fue junto a ella que compartió los créditos de una película que se convirtió en clásico ‘Vaselina’, la publicación venía acompañada de una fotografía con un mensaje que decía:

“Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre”, agregó un guiño a su personaje de Grease: “Tu Danny, tu John”.

Kirstie Alley

El actor hizo lo propio y se despidió de su protagonista, de quien se dice, también tomó mucho cariño, compartiendo dos fotografías, una en solitario y otra de él con ella, en la publicación se leía: