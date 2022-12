“Estábamos con ataque”: Coni Piccoli contó accidentada anécdota en su viaje junto a Kel Calderón

La influencer Constanza “Coni” Piccoli llegó de su espectacular viaje a Qatar, el cual fue auspiciado por Budweiser por ser creadora de contenido. Ella volvió al país y habló con Las Últimas Noticias para entregar detalles de su aventura de cinco días por el país sede del Mundial.

“Fuimos a jeepear al desierto en un tour. Pudimos comer y tomar algunas cervezas, sacarnos fotos, ir a las dunas. Muy lindo el desierto, se veía el mar”, comentó la influencer, “ahí experimentamos lo que comen y toman, el café, las carpas donde te podías quedar. Todo fue muy entretenido”, agregó.

Piccoli viajó junto a su amiga y excompañera de Karkú, Kel Calderón, con quien afirmó haberlo pasado increíble y haber estado muy contenta de haber compartido el viaje con ella. “Somos muy cercanas, fue muy cómodo, nos llevamos increíble”, contó

Sobre las medidas que existen con el vestuario de las mujeres, la influencer señaló que “ellos tienen otra cultura, que no comparto, pero me sentí súper cómoda. En las actividades donde íbamos en el hotel, no teníamos reglas, pero cuando uno tenía que ir al estadio o al mercado, había que tener cuidado con el tema de la ropa, más allá no”.

“Había que salir con los hombros tapados y toda la ropa bajo la rodilla. Nos moríamos de calor porque tenemos otra cultura. Hubiera salido con falda, short, peto. Hay que respetar las reglas”, remarcó.

Al ser consultada sobre una anécdota del viaje junto a Kel, Coni Piccoli señaló que se quedaron dormidas para ir al aeropuerto. “Nos despertó la gente del hotel. Pedimos un transfer y tomamos el taxi, pero llegamos a otro aeropuerto, el nuestro estaba como a media hora. Estábamos con ataque, pero lo logramos”, contó

“No puse alarma porque asumí que ella me iba a despertar como todos los días, pero no puso su alarma”, concluyó.