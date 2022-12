“Intimaron, pero no fue un romance”: Revelan detalles de la aventura entre Paty Maldonado y el “Puma” Rodríguez

José Miguel Viñuela no se aguantó y contó detalles desconocidos sobre el intenso y fugaz encuentro entre Paty Maldonado y el “Puma” Rodríguez.

Todo comenzó cuando en el programa de TV+, se encontraban hablando sobre los mejores momentos de las distintas ediciones del Festival de Viña a lo largo de los años, cuando salió la presentación del artista.

“¿Ella lo inventó o no?”, preguntó Raquel Argandoña sobre este romance tras poner en duda las palabras de su amiga.

“Una vez tuve una conversación con la Paty bajo la influencia del alcohol, nos tomamos un cola de mono de los que preparó y según lo que me dio a entender, fue solo un desliz”, defendió Viñuela a su compañera de canal.

Según las palabras del comunicador este affaire “habría sido como un encuentro intenso, intimaron, pero no fue un romance. Habría sido un touch and go, pero intenso”, afirmó.

“La habitación sería la 252 del hotel O’Higgins, hoy clausurada”, bromeó el exconductor de “Mekano”.

Sin embargo, la “Quintrala” no cree las palabras de su colega. “A mí no me consta, no es por nada, pero a mí no me consta”, sentenció.