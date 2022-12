Netflix: Gracias a ‘Wednesday’ la canción “Goo Goo Muck” de The Cramps está creciendo en las intenciones de búsqueda en Internet

(COURTESY OF NETFLIX)

No es nuevo la nostalgia que despierta la música de los años 60′ ,70″ y 80′, sin embargo, pocas veces ha sido tan evidente la implicación de una serie de Netflix sobre las canciones que son utilizadas.

Este mismo año, fuimos testigos de como Stranger Things catapultó en las principales listas del mundo la canción “Running Up That Hill (A Deal With God)’ de Kate Bush tras 37 años de su lanzamiento.

Ahora ese mismo fenómeno lo está viviendo la banda The Cramps, con su tema “Goo Goo Muck”, quien aparece en una de las escenas más icónicas de Wednesday, la nueva serie de Netflix dirigida por Tim Burton.

En la secuencia donde se escucha la canción, aparece Wednesday, interpretado por Jenna Ortega, realizando un extraño baile que se ganó el cariño de muchos.

En una entrevista, Ortega habló sobre su inspiración para los movimientos de baile realizados por Wednesday, principalmente al ver videos de clubes góticos de los 80.

“Me inspiré en videos de niños góticos bailando en clubes en los años 80. Videos musicales de Lene Lovich, actuaciones de Siouxsie and the Banshees y Fosse”, dijo.

[Te recomendamos leer: Wednesday en Netflix: Tim Burton insistió en contratar a un actor real para la interpretación de ‘Thing’]

Crecimiento de The Cramps a partir de la serie de Netflix

Según la información de Jeffbet.com, las búsquedas globales de The Cramps se han disparado en un 464% desde el lanzamiento de la serie en Netflix. El aumento en el tráfico parece estar relacionado con los fanáticos que intentan aprender el baile que acompaña a “Goo Goo Muck”, y las búsquedas de “Goo Goo Muck dance” también han aumentado en un 426%.

Google tampoco es el único lugar donde la fiebre “Goo Goo Muck” está apareciendo. Jeffbet.com también nos dice que los datos de Spotify muestran que “Goo Goo Muck” tiene 10,397,335 visitas al 6 de diciembre de 2022. Además de eso, la canción ha visto un aumento del 5000% en las transmisiones de Estados Unidos del 23 al 28 de noviembre, pasando de 2,500 transmisiones diarias a 134,000.

The Cramps fue una banda de punk rock /estadounidense formada por Erick Lee Purkhiser (Voz) y Poison Ivy (guitarra) en 1976, activa hasta 2009, fecha en que fallece su vocalista.