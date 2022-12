Sebastián Ramírez acusa de estafa a su exabogado y asegura que le presentó “evidencias falsas”

El exchico reality Sebastián Ramírez, en abril de este año celebrara su libertad. Esto luego de cumplir una condena de 61 días preso, por conducir en estado de ebriedad. El incidente que llevó al rostro a prisión data del 21 de mayo de 2019, fecha en la cual fue detenido en la comuna de Melipilla y en el test de alcoholemia “arrojó 1.88 de alcohol en la sangre”.

Y ahora nuevamente pasa por un momento nada de agradable, ahora con el abogado quien lo representó en su caso. A través de su cuenta de Instagram relató que “han pasado algunos meses desde que viví los peores días de mi vida, sabrán de qué estoy hablando. No había querido referirme al tema hasta ahora que supe de la existencia de otras víctimas, estafadas por el mismo abogado que supuestamente llevaba mi caso”.

“Este comunicado no me justifica en absoluto de la falta que cometí, que fue conducir con alcohol en el cuerpo, ni tiene esa intención. Pagué por ello. Pero en el proceso que pudo haberme eximido de caer preso, de acuerdo a la ley, confié en un abogado a quien conocía y que faltó a su ética profesional, que no me notificó como correspondía de ninguna audiencia tras jurarme que llevaría el caso. Insistentemente recurrí a HUGO LUIS CHÁVEZ LEIVA, para hacer seguimiento de mi situación y sus palabras siempre fueron tranquilizadoras”, siguió relatando.

Ramírez explicó que el jurista le mandó en varias oportunidades “evidencias falsas”, en las que se daba cuenta un avance positivo de la causa.

“Fue así como tranquilamente llegué a una audiencia y me dejaron detenido debido a la negligencia de este abogado, quien me aseguró que si me presentaba ‘no pasaría nada’”, indicó el exchico reality.

“Han pasado ocho meses desde que cumplí condena y el daño a mi salud mental, ocasionado por este señor, no tiene reversa”, sentenció.