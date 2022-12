Shakira se refugió en el amor más puro en medio de su separación: el de sus hijos

El 2022 definitivamente ha sido uno de los años más cumbre en la vida de Shakira, lleno de dolor y satisfacciones, caídas y conquistas. El quiebre en su vida amorosa la sumergió en el episodio “más oscuro” de su existencia. La historia que pensó que tendría para siempre al lado de Gerard Piqué se esfumó a mediados de año, pero iluminó su carrera artística que llevaba de forma intermitente por cumplirle el sueño al hombre que la traicionó.

Fueron casi 12 años de amor, que dejaron dos grandes tesoros: Milan, de 9 años, y Sasha, de 7. Dos pequeños que están medio de una tormenta que esperan que acabe pronto. Mientras tanto, la cantante vive el desgarro de su alma por el fracaso y la deslealtad. En su pecho quedó un hueco como marca, que solo lo tapa el único amor verdadero: el de sus hijos.

Milan y Sasha siempre han sido el motor de empuje para Shakira, pero ahora su amor es lo único que la mantiene a flote para sacar lo mejor que tiene para protegerlos, brindarles seguridad y renacer como mujer empoderada.

Entre la “Monotonía” y “Te felicito”, la barranquillera no duda en buscar su propia alegría en cada uno de los eventos deportivos y escolares de sus pupilos, ha tenido que hacer de tripas corazones cada vez que en uno de ellos se encuentra irremediablemente con el futbolista.

La intérprete de “Sale el sol” disfruta de cada uno de los triunfos de sus niños, porque allí encuentra la luz que busca. Recientemente disfrutó de un partido de béisbol que la llenó de orgullo: “Felicidades a Milan y su equipo por este gran torneo. Todas las mamis estamos muy orgullosas de ustedes por su perseverancia y dedicación! Bravo Subcampeones de la copa Catalunya Sub10!”.

Es capaz de disfrazar su dolor para enseñarles a sus niños que apesar de las adversidades, no se puede dejar de reír y disfrutar de las situaciones amenas que la vida regala. En Halloween, la estrella musical se convirtió en la “Mujer Maravilla”, una linda porrista y una dulce angelito: “Disfrazada todo el fin de semana solo por verlos sonreír”, escribió en sus redes sociales.

Ahora Shakira sigue aupando a sus chiquillos e inculcándoles valores que los conviertan en grandes hombres: “Competir nunca es fácil, me encanta verlos ir ganando en confianza y venciendo el miedo a competir, puesto que nunca es fácil a cualquier edad”, fue parte del mensaje que compartió la cantante para celebrar los logros de Sasha y Milan.

En definitiva, Shakira, Milan y Sasha son una triqueta, que nació de un mágico amor, agoniza con el cierre de una etapa y renacerá fortalecida cuando el tiempo así lo decida.

abrazada con los hijos

Animadora oficial del equipo de Sasha y Milan y su fan número uno! ❣️Official cheerleader for Milan and Sasha and their #1 fan!