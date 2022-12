“Tuve bulimia”: Melina Noto reveló que se alejó del modelaje por el daño que le hizo a su cuerpo

La actual figura de TNT Sports, Melina Noto, recordó este martes los severos problemas de salud que tuvo en sus inicios en el modelaje en Argentina, cuando sufrió de bulimia.

La modelo transandina hizo la revelación este martes en “#AbroHilo Show”, programa de Youtube de Felipe Cárdenas, donde además recomendó a las menores ser más conscientes de su salud alimentaria y no dejarse llevar por ciertos referentes de redes sociales, que en algunas oportunidades editan sus fotos para verse más delgadas.

El cambio de Melina Noto

“Yo tuve bulimia. Si vos ves en el lado izquierdo (de la imagen que se mostró en el momento en que Melina entregó su relato), yo ahí tenía 14 o 15 años, estaba en una agencia muy conocida en Argentina, que se llama Ricardo Piñeiro, que era muy conocida en Argentina. Yo ahí pesaba ocho kilos menos que ahora. O sea, yo siento ahora que tengo un cuerpo sano, me gusta mi cuerpo, me siento bien. Yo en esa época iba por la calle y me desmayaba”, inició la actual pareja del ex chico reality Pangal Andrade.

“Iba a un gimnasio y me caía en la cinta. De hecho, por lo que empecé a engordar fue porque sufrí un desgarro haciendo ejercicio que claro, se ve que mis músculos estaban tan débiles que me desgarraba por cualquier cosa. Me retiraban del colegio, como que te metían en la cabeza que uno tenía que llegar a un canon y a una cadera que yo estructuralmente nunca iba a llegar”, relató Melina, quien enfatizó que no todo lo que las jóvenes ven en las redes sociales es real.

Melina Noto. Fuente: Instagram @melinoto.

“Yo creo que es clave entender que lo que está del otro lado, muchas veces no es real. Muchas veces está editado, muchas veces no es la persona. Yo trato, por ejemplo, de no editar mis fotos. Pero. ¿Por qué lo hago? No solamente, bueno, a todo el mundo le gustaría sacarse un rollito, pero no lo hago porque digo: ‘Si yo soy una nena que estoy viendo a esta persona y puede llegar a ser mi referente, puede saber que eso está bien, y eso es lo que tengo que hacer para sentirme bien con mi cuerpo. Y no. La verdad es que uno tiene que aceptarse, uno tiene que quererse, uno tiene que hacer deporte porque le gusta hacer deporte, porque hace bien a la salud. Comer sano porque te hace bien, porque te mantiene activa, porque me despierta, porque el comer mal hace que duermas mal, hace que te sientas mal. Tenés que intentar ser sano, sentirte bien. Al final, por ejemplo cuando dicen: ‘No, pero haces dieta’. No, yo como intuitivamente. Si yo tengo hambre, como, si tengo ganas de comerme una torta, la como, si tengo ganas”, dijo.

Sobre el final, la argentina explicó que su retiro del modelaje llegó en un viaje a Turquía, donde encendió sus alertas al ver que muchas de sus compañeras sufrían de trastornos alimenticios.

“Salí del mundo del modelaje, que yo siento el momento más heavy que me ha pasado, fue cuando viví en Turquía. Que viví con 11 chicas. Y yo tenía como 22 años y me pasó que veía chicas que por ahí, 17 o 18 años, que por ser su primer viaje, y las veías que desayunaban y no comían más en todo el día. Entonces me daba cuenta de que se estaban haciendo mal a la cabeza”, agregó.

“Yo me veía en un espejo y me veía gorda y no estaba gorda”, finalizó.