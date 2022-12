Así es la dramática película de Jenna Ortega que se encuentra disponible en HBO Max

Desde el estreno de la serie Wednesday en Netflix, muchos usuarios han decidido investigar la filmografía de la actriz Jenna Ortega, encontrándose ‘sorpresas’ como apariciones en producciones de Disney, en drama psicológicos como ‘You’ y películas como ‘The Fallout’.

‘The Fallout’ es una cinta que se encuentra disponible en HBO Max y se puede considerar el primer protagónico de una película seria para Ortega, quien tiene 20 años de edad.

The Fallout tuvo su estreno en South by Southwest el 17 de marzo de 2021 y fue estrenada el 27 de enero de 2022 en HBO Max por Warner Bros. y New Line Cinema. Recibió reseñas positivas de los críticos, quienes elogiaron la dirección, el guion y la banda sonora de O’Connell, así como la actuación de Ortega.

La película obtuvo buena receptividad al abordar una perspectiva distinta sobre el problema social en Estados Unidos que generan los tiroteos escolares.

Detalles de la película

¿De qué trata?

La sinopsis oficial de la cinta es:

Impulsada por nuevas amistades forjadas en circunstancias repentinas y trágicas, la estudiante de secundaria Vada comienza a reinventarse mientras reevalúa sus relaciones y su visión del mundo.

Elenco

Jenna Ortega como Vada Cavell

como Vada Cavell Maddie Ziegler como Mia Reed

como Mia Reed Niles Fitch como Quinton Hasland

como Quinton Hasland Will Ropp como Nick Feinstein

como Nick Feinstein Lumi Pollack como Amelia Cavell

como Amelia Cavell John Ortiz como Carlos Cavell

como Carlos Cavell Julie Bowen como Patricia Cavell

como Patricia Cavell Shailene Woodley como Anna

como Anna Christine Horn como Mrs. Victor

como Mrs. Victor Austin Zajur como Dan Bonavure

como Dan Bonavure Yindra Zayas como Megan

Dirección / Guion / Producción

La película es escrita y dirigida por Megan Park bajo la producción de Shaun Sanghani, David Brown, Joannie Burstein y Rebecca Miller.

Duración de la película

La cinta cuenta con una duración de 91 minutos. Es decir, una hora y 31 minutos.

Tráiler de The Fallout