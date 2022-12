“Hace esto solamente para generar polémica”: Adriana Barrientos repasó a Marcela Vacarezza por sus dichos sobre Denise Rosenthal

Adriana Barrientos nuevamente no se guardó ni una y le respondió a Marcela Vacarezza por sus dichos sobre el vestido de Denise Rosenthal, palabras que fueron recopiladas por TiempoX. Vacarezza respondió desde Miami que no le escandalizaba el atuendo de la cantante, pero que no le gustaría ver a su hija vestida así.

Esto suscitó la respuesta de la “Leona” en el programa “Zona de Estrellas”, donde ella afirmó que “Marcela Vacarezza hace esto solamente para generar polémica, porque la verdad es que si ella no quiere que su hija ande vestida así o use un look de esa forma, simplemente se lo va a decir en privado”, comentó.

“Lo hace público en Twitter para poder generar este revuelo (...) Ella siempre puritana, siempre pegándose en el pecho”, continuó la panelista de Zona Latina. Sin embargo, Adriana no paró ahí, sino que le sacó en cara su pasado televisivo a la animadora, “Marcela Vacarezza desfilaba en colaless, se hace la puritana”, agregó Barrientos.

La periodista Paula Escobar rectificó cómo fueron los inicios de la animadora en la televisión, “ella fue Miss Hawaiian Tropic, ella animó La Red en bikini, ‘La Ola’, El ‘Revolviéndola’... Y ella luchaba en los 90 por esta cosa de la rubia tonta, de la animadora que era estupenda, bonita y no era inteligente”, afirmó.

“La lucha de la Denise Rosenthal no es eso, es ‘yo puedo hacer lo que me plazca con mi cuerpo’, manteniendo ciertos márgenes, ciertos protocolos y a mí me extraña este apunte de la Marcela Vacarezza con Denise Rosenthal cuando ella vivió lo mismo de distinta forma”, continuó Escobar.