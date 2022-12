“Harry & Meghan”: Las revelaciones más importantes sobre la realeza

El príncipe Harry y Meghan Markle han puesto a la realeza británica en apuros luego de estrenar su documentan en Netflix “Harry & Meghan”, donde revelan cómo fue llevar su romance en medio de tensiones, diplomacia y racismo.

“Nadie conoce toda la historia. Nosotros conocemos toda la historia”, afirma el hijo de la princesa Diana, de 38 años.

La trama está dividida en seis episodios, donde revelan como su cuento de hadas se transformó en una historia de “odio”, situación que los llevó a abandonar la corona y buscar su propio refugio en California junto a sus hijos.

Las revelaciones de Harry y Meghan

Su historia de amor ficticia

Una de las primeras aclaraciones de la pareja fue sobre su primera cita pues todo este tiempo se dijo que había sido durante una cita a ciegas, pero lo cierto es que ambos se contactaron por Instagram.

“Estaba mirando mi feed y alguien que era amigo mío tenía este video de ellos dos y pensé ´¿Quién es ella?´”, confesó el príncipe Harry.

Sin embargo, su primera cita no fue del todo perfecta pues él llegó 30 minutos tarde.

“No lo conocía. Así que [cuando llegó tarde] fue como ´Oh, ¿esto es lo que hace? Yo no hago esto´. Los hombres que tienen tanto ego que creen que cualquier chica se sentará y esperará media hora por ellos, simplemente no estaba interesada en eso”, detalló.

A pesar del inconveniente, ella lo perdonó y volvieron a tener otras citas, lo que no se esperaba Harry era que su decisión de seguir con ella le molestara a la corona.

“Creo que para muchas personas de la familia, especialmente los hombres, puede existir la tentación o el impulso de casarse con alguien que encaje en el molde, en lugar de con alguien con quien quizás estés destinado a estar”, aseguró.

Harry y sus fallidas relaciones

Ante la presión de la realeza y el acoso mediático al que están expuestos el hijo de la princesa Diana aseguró que todas sus relaciones anteriores habían sido salpicadas por su entorno.

“Recuerdo que pensé, ‘¿Cómo podría encontrar a alguien que esté dispuesto y sea capaz de soportar todo el equipaje que conlleva estar conmigo?’. Cada relación que tuve, en cuestión de semanas o meses, fue salpicada por todos los periódicos y la familia de esa persona acosada y sus vidas puestas al revés”, contó.

El encuentro con Kate y la reina Isabel II

Para Meghan conocer a su cuñada era algo bastaste íntimo desde la comodidad del hogar, por lo que se encontraba descalza y con jeans rasgados al momento de presentar, pero lo cierto, es que resultó ser un momento incómodo y frío.

“La formalidad exterior, se trasladaba al interior. Siempre me han gustado los abrazos. No sabía que eso podía ser chocante para muchos británicos”, dijo Meghan sobre su intento de abrazar a Kate.

“La formalidad continúa en ambos lados [en el exterior y en el interior] y eso me sorprendió”, agregó.

Sobre el primer encuentro con la reina Isabel II también menciona que fue un poco raro y abrumador.

“[Meghan] no tenía ni idea de en qué consistía todo, así que fue un poco un shock para su sistema”, admitió Harry. “¿Cómo le explicas (a la gente) que haga una reverencia a tu abuela? ¿Y que tendrán que hacer una reverencia? Especialmente a un estadounidense, es extraño”.

La ex actriz confesó que no estaba preparada para aquel momento y Harry recién se lo comentó minutos antes de tenerla frente a frente.

“Estábamos en el autos, íbamos a almorzar al Royal Lodge y él me dijo: ‘Oh, mi abuela está aquí, va a estar allí después de la iglesia’. Recuerdo que cuando íbamos en el auto me dijo: ‘Sabes hacer una reverencia, ¿verdad? Y pensé que era una broma”. No sabía lo que estaba haciendo”, sinceró Meghan.

El anuncio de su boda

La duquesa de Sussex califica aquel momento como un show orquestado puesto que la entrevista que dieron a la BBC luego de su compromiso, estuvo milimétricamente ensayada.

A la pareja no se le permitió revelar los detalles de su verdadera historia de amor cuando se enfrentaban a preguntas sobre su vínculo.