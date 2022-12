Ivonne Montero frena a los haters con potente mensaje que eleva la autoestima

Las cajas de comentarios en las redes sociales son la ventana de escape para millones de haters que solo buscan destruir con sus mensajes. La crítica busca echar abajo la autoestima de quienes comparten sus alegrías, prosperidad, vidas reales o no, cuerpos o cualquier trivialidad que deseen. Por supuesto que los famosos siempre están en la mira de estos criticones, y la actriz Ivonne Montero recibió esta semana una dosis de odio que la llevó al hastío.

La ganadora de La casa de los famosos sufrió a finales de noviembre un accidente con sus lentes de contacto que les quemaron las córneas luego de que guardara en gota oftalmológicas y no en la solución acta para estos, padecimiento del que se recuera poco a poco mientras ella trata de seguir adelante con su vida.

Ella mostró este momento bastante doloroso y preocupante para ella, como una forma de concienciar a la audiencia lo que puede ocasionar una negligente manipulación de este tipo de lentes.

“Hay que aceptarse como somos con nuestro color de ojos que Dios nos dios, eso es todo”, “Si eres bonita con tus ojos naturales. No entiendo por qué tienes usar lentes de otro color. Ámate como eres” y “No entiendo la necesidad de usar lentes de contacto”, escribieron los criticones de oficio.

La actriz decidió borrar todos los comentarios de ese tipo y bloquear a algunos usuarios para luego dar un contundente mensaje a sus detractores y motivar a otras mujeres a ser fuertes y no darle spoder a las palabras vacías.

Le dio con todo a los haters

Luego de explicar todo lo que pasó con sus ojos, la actriz también grabó un video muy especial para quienes siempre le preguntan por qué se pones lentes de contacto de color, deja su mechón de canas, maquilla en exceso o escoge determina ropa.

“Vamos a dejar de lado esos comentarios, familia. Lo que uso, lo que me pongo, si me dejo el mechón de canas, si me gusta maquillarme, son cosas que me a mí me hacen diferente, autentica y, además, me hacen feliz. Todo lo que utilizo es por gusto propio, no para gustarle a nadie. Simplemente a mí me gusta, me siento contenta y me siento linda, y eso no afecta a nadie”, espetó la intérprete de Sulema en la película El contratista.

Y continuó: “Hay que respetar a las personas, los gustos. Las redes sociales están para compartir nuestras vidas, anécdotas, nuestros gustos y todo eso se tiene que respetar, porque cada persona es distinta y para los gustos hay colores. Sí me incomoda y me molesta eso de ‘¿por qué te dejas el mechón? estás muy bonita, pero el mechón te hace ver grande’. Soy grande, tengo edad, casi 49 años, entonces, no tengo temo a nada de eso”.

La artista hizo un llamado a vestir cómo se desee, ya que eso marca el estilo y la autenticidad de la persona. Además, acotó que por ser artista y “estar expuesta” no merece respeto.