Kate Winslet detalló cómo fue grabar ‘Avatar 2′ debajo del agua

Falta poco para el estreno de ‘Avatar: The Way Of Water’ y a medida que se acerca el día de su estreno, aparecen más datos de lo que promete ser una de las maravillas audiovisuales más importantes de la industria cinematográfica.

La película de James Cameron, que tiene más de 6 años de producción, finalmente verá luz con la protagonización de Sam Worthington y Zoe Saldana quienes nuevamente repetirán en sus papeles. Además de los nuevos integrantes donde resalta, Kate Winslet, que participará nuevamente en una cinta del director de Titanic.

En una entrevista con el medio estadounidense, Variety, Winslet explicó cómo fueron los detalles para filmar algunas escenas de la película debajo del agua.

Kate Winslet y las diferencias con Titanic

La protagonista del clásico cinematográfico, Titanic, repitió la experiencia de grabar en una piscina para una película de James Cameron. Sin embargo, esta experiencia fue totalmente distinta.

“Es realmente diferente porque tienes que trabajar muy duro para desconectarte de todas las otras cosas. Así que hay una cuenta regresiva para cuando estás tomando tu gran inhalación máxima antes de hundirte. Una vez que llegas allí, todos tienen que hacer una cierta secuencia de señales para que todos los demás sepan que están bien. Hay muchas cosas técnicas por las que tienes que pasar antes de poder realizar y es bastante extraño”, dijo.

Añadió: “Obviamente, todo sucede mucho más lento en el agua, tu cuerpo no siempre se mueve tan rápido como te gustaría. Especialmente si estás haciendo una secuencia de batalla. [Fue] realmente frustrante darme cuenta de que no era tan bueno con la lanza como lo era en tierra firme, eso fue muy irritante”.

Sobre la experiencia, la actriz señaló que le encantó. “. Cuando trabajas con verdaderos expertos que saben cómo mantenerte seguro y saben cómo enseñarte a maximizar tu máximo potencial en una situación como esa, y te cuidarán, fue una experiencia increíble. No es algo que puedas probar en casa solo. Las cosas pueden salir terriblemente mal si no sabes lo que estás haciendo. Me encanta el entrenamiento. Me encanta la experiencia de todo esto. Me hizo sentir biónico”.

Kate Winslet interpreta a Ronal, un líder del clan Metkayina en la cinta que llega a las salas de cine el 16 de diciembre.