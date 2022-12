La realidad superó a la ficción: escritora de Grey’s Anatomy mintió sobre tener cáncer y más

Mintió sobre trágicas muertes y sobre padecer una enfermedad que no es ningún juego, Elisabeth Finch es una de las guionistas de Grey’s Anatomy desde 2014, además de su estancia en la famosa serie de Shonda Rhimes, el público también pudo disfrutar de sus historias en True Blood y The Vampire Diares, que por cierto, no estaban tan alejadas de la realidad.

Tras 7 años en los que Finch comenzó a enredarse en una serie de mentiras que más tarde no se habría dado cuenta de que no podía controlar, hace pocos meses obtuvo una baja administrativa debido a sospechas que apuntaban a la escritora como la culpable de una serie de actos deshonestos, por lo que estaría bajo investigación sobre todo lo que la mujer habría contado.

Todo esto se inició gracias a que Vanity Fair expuso en un artículo las mentiras de Elisabeth Finch el 3 de mayo de 2022, hablando sobre su relación con Jennifer Beyer en 2019 y quien, de hecho, fue la que habría dicho a la escritora que se sincerara. La noticia terminó de explotar luego de una entrevista para The Ankler el 7 de diciembre.

The Ankler, saca el lado más oscuro de Elisabeth Finch

Con un artículo bastante largo, descriptivo y casi a modo de crónica, The Ankler expuso las mentiras de Elisabeth Finch con una controversial entrevista, bajo el título La Mentirosa de Grey’s Anatomy lo confiesa todo, con un subtítulo desgarrador: Caída en desgracia y exiliada, explica qué la llevó a hacerlo.

“Cuando te envuelves en una mentira, olvidas a quién le dijiste, qué le dijiste a esta persona y si esta persona lo sabe, y ese es el mundo en el que te pueden atrapar”, dice con una voz que comienza a temblar. “No tengo que preocuparme por eso ahora”.

La mentira comenzó en 2012, dos años antes de ser contratada como guionista de Grey’s Anatomy, este acto de deshonestidad no lo pudo parar y solo se convirtió en una bola de nieve de la que no podría escapar. Ese año fue la primera vez que dijo que padecía cáncer.

La enfermedad no la eligió al azar, de hecho hizo una investigación previa para saber qué tipo de cáncer sería el más adecuado para su mentira, fue cuando dio con el condrosarcoma debido a las características de la enfermedad, siendo uno de los tipos de cáncer más difíciles de tratar. Mismo que se vería más tarde en la serie a través de la doctora Katherine Fox, mamá de Jackson Avery.

“Quería que a Catherine le diagnosticaran un tumor en la columna similar al mío, solo que esta vez los médicos le dirían la verdad. Porque ella, como el resto del mundo, no debería ser de otra manera”.

La propia Elisabeth Finch afirmó a The Ankler que sus mentiras compulsivas, estaban causadas por un trauma y no por ningún tipo de trastorno de personalidad, sino por la violencia que existió en su familia desde que era todavía muy pequeña, acusando a su hermano por eso, posteriormente por el proceso que la hizo sentir en soledad y silencio después de su cirugía de reemplazo de rodilla a los 34 años.

El estado pálido y una dieta a base de galletas saladas

Cuentan que tenía una dieta únicamente a base de galletas saladas para mantener ese estado de palidez, que solo podría percibirse de alguien que está enfermo, a su vez, durante las grabaciones de la serie, tomaba descansos y vomitaba demasiado, incluso llegó a afeitarse el cabello y subir una fotografía de su brazo con un catéter, solo para que la historia adquiriera mayor credibilidad.

“Trabajamos con alguien que no solo dijo que estaba enferma de cáncer, sino que parecía enferma de cáncer”.

La difícil decisión de abortar o morir

Como parte de las ‘quimioterapias’ a las que se sometía, se vio obligada a elegir entre su vida y la de un bebé que estaba esperando, esto también desencadenado luego que le ‘extirparan la tibia’ a causa del cáncer.

La violencia de su hermano mayor y un trágico suicidio

La guionista escribió una nota al equipo de Grey’s Anatomy explicando su ausencia, debido a que su hermano, quien por cierto era un experto de la salud se habría suicidado, pero aquí no queda todo, pues dijo que para torturarla había hecho algo para que le diera muerte cerebral y ella fuera quien tuviera que desconectarlo.

Este caso continuará revelándose, pues esta tan solo es la primera de una serie de tres entrevistas en la que la escritora Elisabeth Finch irá revelando más detalles sobre su red de mentiras y cómo es que logró decepcionar a todo un equipo de trabajo, incluida Shonda Rhimes.