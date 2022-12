Los People’s Choice Awards premiaron a Doctor Strange 2 como mejor película del 2022

Los People’s Choice Awards son un premio donde se busca reconocer lo mejor de la cultura pop de cada año, a través del voto del público, quien elige por medio de votaciones en línea.

La cinta de superhéroes, Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue la película nominada más premiada, ganando tres premios en total, incluida la película de 2022, pasando por encima al filme más taquillero del año, como lo fue Top Gun: Maverick de Tom Cruise.

A pesar de que esta premiación no es tan importante en los criterios de premiación de las películas, puede ir perfilando las cintas que serán tomadas en cuenta durante la temporada de premiaciones que comienza en los primeros días del mes de enero.

Ganadores de los People’s Choice Awards 2022

La lista de los 40 ganadores está conformada de la siguiente manera: