María Luisa Godoy entregó un adelanto de cómo será su look para el Festival: “Este es el año más jugado y atrevido”

María Luisa Godoy se está preparando con todo para el Festival de Viña del Mar 2023, el cual animará junto a Martín Cárcamo. El certamen vuelve después de dos años suspendido debido a la emergencia sanitaria del Covid-19. En una entrevista junto a Página 7 habló sobre un elemento indispensable de la celebración, su vestuario.

“Las ideas de diseño están en su gran mayoría”, comentó la animadora. Ella señaló que ya escogieron algunos vestidos, pero que todavía no ha realizado una prueba de vestuario, solo ha visto telas y diseños. Este proceso se ha ralentizado debido al reciente nacimiento de su último hijo.

“Estamos trabajando, pero aún no parto probándome, porque mi guagua no tiene ni tres meses, entonces el cuerpo todavía está cambiando. Es más que todo para no estar achicando ni modificando a cada rato”, señaló Godoy.

Sin embargo, sí le entregó unas pistas al portal citado, ya que mencionó que la vestirán diseñadores y diseñadores nacionales e internacionales.

María Luisa afirmó que este será el año más jugado en cuanto a colores y tendencias. “Aún me falta mucho por avanzar, pero en lo que llevamos, este es el año más jugado y atrevido, entonces está bien interesante”, concluyó.