“Ni para mentir sirven”: Critican a Harry y Meghan por cambiar la historia de cómo se conocieron

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, están de estreno en Netflix y es que la pareja produjo una docuserie para dar a conocer parte de su intimidad.

View this post on Instagram

Esto no ha pasado desapercibido por nadie, ya que la realeza se caracteriza por ser muy reservada y por primera vez los fans de todo el mundo podrán ver su dinámica como familia.

Entre eso, aspectos de su historia de amor, la relación con sus hijos, sus nuevos rumbos profesionales y hasta cómo cruzaron sus vidas, siendo este último uno de los detalles más controversiales hasta ahora.

View this post on Instagram

Conforme con la docuserie del servicio de streaming, todo sucedió después que él estaba navegando en sus redes sociales y vio un video de ella con un amigo. De inmediato le llamó la atención y quiso saber más sobre la actriz, quien posaba de manera muy adorable con un filtro de perro.

View this post on Instagram

Una amiga le dijo que él quería conocerla y luego de ver mutuamente sus feeds, la pareja intercambió números de teléfono al día siguiente, dando inicio a su romance, reseñó Quién.

No obstante, en 2017, el hijo de la princesa Diana le dijo a la BBC: “Definitivamente fue una trampa, fue una cita a ciegas” y que había sucedido en Londres gracias a un amigo en común.

“Lo único que le había preguntado a mi amigo cuando me dijo que nos quería presentar fue ‘¿es amable?’, porque si no, no iba a pasar nada. Así que fuimos y nos encontramos para tomar algo y enseguida nos preguntamos ‘¿qué vas a hacer mañana? Deberíamos salir otra vez’. Todo fue muy rápido”, añadió la exactriz.