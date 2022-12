“Voy a darme mi lugar”, el ejemplo de la ex de Juan Soler que todas deberíamos seguir tras una ruptura

Juan Soler sorprendió a todos recientemente al anunciar su romance inesperado y rápido con la presentadora de televisión Paulina Mercado.

Solo hace unos días que el actor anunció que había terminado su relación con María José, su novia argentina, con quien tuvo una relación hace más de 40 años.

Y ahora, esta semana, anunció su nueva relación con Paulina en el programa Sale el Sol, donde dijo “sí hay algo, novios bien mmm, como dicen los chamaquitos somos galanes… nos estamos dando una oportunidad, estamos saliendo”.

Esto tomó por sorpresa a todos, pero ambos se mostraron felices e incluso Paulina dijo cómo comenzó su romance.

“Éramos muy amigos, empezó una relación de amistad tan linda, y de pronto él estaba solo, yo estaba sola, empezamos a coincidir a platicar y dijimos ok, ¿salimos?” , dijo la presentadora.

Ante esto, Maki Moguilevsky, quien fue su esposa durante 15 años y quien es la madre de sus hijas, envió un mensaje de amor propio y dio ejemplo.

Ex de Juan Soler reacciona a su nueva relación con Paulina Mercado

Maki Moguilevsky, quien también es actriz, se pronunció ante la nueva relación de su ex, Juan Soler, y aseguró que a ella no le gusta hacer “show” con sus relaciones.

“Para mí es importante decirles que mi vida no es negociable, que yo no publico mi vida, que a mí no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida, de hecho, casi nadie, sólo mi círculo muy cercano sabe cuál es mi situación sentimental y así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la que me gusta moverme y en la cual siento cómoda”, dijo la actriz argentina a través de sus redes.

Sin embargo, aseguró que respetaba la decisión de su ex de hacer sus relaciones públicas.

“Respeto mucho a la gente que le gusta exhibir sus relaciones, en el caso de Juan Soler, el padre de mis hijas, él es una persona que se siente bien contando su vida y lo respeto mucho, pero no es mi caso”.

Y, además, aseguró que ya no hablará más de Juan Soler, y pondrá un límite, dándose su valor.

“También es poner un límite y darme mi lugar, y donde yo quiero transitar y con mis hijas, quienes son las únicas a las que les debo explicaciones. Ellas, por supuesto, están enteradas de todo lo que yo siento. No me voy a poner a dar entrevistas, que siga con su vida, le deseo que sea feliz, porque si él es feliz mis hijas van a ser felices”, dijo, dando una gran lección de madurez.