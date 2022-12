Adamari López afirma que Clara Chía es una mujer sin principios, y Andrea Meza la defiende

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha generado un sinfín de reacciones en todo el mundo desde que ellos oficializaron la ruptura en junio de este año, y que escaló en magnitud luego de que el astro del fútbol, a los pocos días, apareció en público y sin tapujos con su nueva novia, una jovencita de 23 años, Clara Chía Martí.

Como era de esperarse, Piqué y Clara se convirtieron en la pareja más odiada del 2022, mientras que la cantante colombiana se posición como la gran víctima, al igual que sus hijos, del dramático desenlace amoroso.

Rumores van y vienen, pero lo que si es cierto es que cada uno tiene sus propios detractores y defensores. Este jueves 7 de diciembre, Adamari López y Andrea Meza, ambas conductoras del programa Hoy día, transmitido por Telemundo, protagonizaron una discusión entorno a la pareja y quién es realmente el culpable de todo lo ocurrido.

Tras pasar un video sobre el supuesto rompimiento de Clara y Piqué, Andrea Meza comentó: “Yo sinceramente pienso que Clara Chía no tiene la culpa de nada. El baboso es él. Él no sabe lo que quiere, y de una pasa a otra”

Pero su compañera Adamari salió argumentó: “¿Cómo que Clara Chía no sabe’ ¿que no es culpable de nada?, también, ella sabía que estaba metido en una relación, se pudo haber esperado o no haber aceptado salir con él, en vez de aceptar salir con un hombre que tiene una relación de 12 años con una mujer”.

A lo que Meza le respondió: “¿Quién fue que rompió la relación?, aquí estamos diciéndole al hombre tú estás bien, tú tranquilo. Si a ti te coquetean, pues ni modo”. Sin embargo, la actriz aclaró: “Yo no estoy diciendo que él está bien, pero tampoco ella. O sea, una mujer que entra en una relación sabiendo que tiene otra relación... No es una roba maridos, pero está mal. Es una mujer que no tiene principios”.

Esta semana corrió el rumor de que Clara y Piqué estaban enfrentando su primera crisis amorosa, pues él presuntamente se limpió el rostro luego de que ella lo besó durante un evento del tenis. Pero esto no ha sido confirmado por nadie, y la pareja se sigue mostrando feliz y contenta.

En tanto, la intérprete de “Hay amores” está finiquitando su mudanza a Miami, luego de que se firmó un acuerdo de separación entre ella y Gerard, que le permite a la artista musical residir fuera de España. Este acuerdo quedó como confidencial en el juzgado, pero se pudo conocer que el futbolista y emprsario puede visitar durante 10 días a sus hijos Milan y Sasha, y pasar el 66% de sus vacaciones escolares a su lado.