“¡Cálmate toro!”: Mauricio Israel confesó su interés amoroso por Titi García-Huidobro

Hace varios días que Mauricio Israel viene halagando las cualidades de sus compañeras de panel en el programa Sígueme y te sigo, de TV+.

Más de una vez también, Francisco Kaminski, el animador del espacio televisivo, le ha dicho “¡cálmate toro!”, cuando ve que le coquetea -principalmente- a Titi García-Huidobro. De hecho, en el capítulo de hoy, volvió a ocurrir cuando todos contaban historias sobre sus acercamientos a famosas estrellas, tal como Maluma o Luis Miguel, tal como consignó el portal MiraloQueHizo.

Luego de comentar el teme, le preguntaron directamente al comentarista si es que él tiene una anécdota parecida y lanzó una respuesta que dejó a todos marcando ocupado.

“Yo tuve una frustración muy grande porque en algún momento quise coquetear con la Titi y no me pescó”, confesó Mauricio Israel, sorprendiendo a García-Huidobro, quien estaba justo al lado de él.

Según su relato, esto ocurrió hace ya bastante tiempo, incluso antes de que ella se casara. “Ella estaba animando y no hubo caso... muchos años”, aseguró el comentarista deportivo.

Incluso, Mauricio Israel, contó que solo hace unos días intentó nuevamente acercarse a ella, siendo otra vez rechazado. “Yo iba y te miraba así... y no me pescó ni en bajada... pero lo más triste fue para tu cumpleaños (de Francisco Kaminski)”, reveló.

“Mauricio fue uno de los primeros en llegar, habló con todo el mundo y preguntaba: ‘¿y la Titi llegó?’”, agregó el aludido Kaminski a la historia de Israel.

Acto seguido, Mauricio detalló que cuando llegó Titi, “ no me pescó. Saludó, yo estaba conversando con un amigo tuyo muy agradable... y le dije ‘hola, hola. Llegué tarde por los niños’... pero se fue a sentar allá. Entonces yo dije, me voy po”.

Ante toda esta declaración directa de afecto, todos esperaron la respuesta de la aludida, a quien le preguntaron si estaba abierta al amor y ella respondió de inmediato: “Sí, pero por supuesto, obvio. Pero en este momento así como interés en tener o conocer a alguien, no”.

“Yo puedo esperar”, contestó al segundo Mauricio Israel, y le dijo: “Yo me fui cuando llegó la Titi... pero no me pescaste, te fuiste a sentar allá”, asegurando conversó con todo el mundo, menos con él.

Después de esto, Titi se limitó a decir que simplemente no estaba buscando pareja en estos momentos.