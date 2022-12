Diputado Álvaro Carter se fue de casa de su mamá a los 42 años: “colegas del Congreso incluso me decían pollerudo”

El diputado Álvaro Carter se fue de su casa materna a los 42 años. Ha sido víctima de burlas de parte de sus colegas en el Congreso y hoy vive el proceso que él mismo llama como “tan difícil como importante”, iniciando su nuevo hogar junto a su novia de hace 14 años y su hijo Diego.

En entrevista con LUN, el parlamentario precisó que perdió a su padre a los 15 años producto de una leucemia y esto provocó sin duda una particular relación con su hermano, el alcalde de La Florida Rodolfo Carter y también su madre.

“Mi mamá hasta el día de hoy me pregunta su tomé desayuno o no”, relata el diputado, quien reflexiona: “¿Por qué iba a querer dejar de estar con mi mamá y hermano si no sentía la necesidad de hacerlo?”.

Su nueva vida

Carter precisa que ahora está arrendando un departamento a 10 minutos de la casa de su mamá, aunque precisa que a veces igual se queda allá y cuida a los hijos de su hermano”

“Mi mamá es la mujer que más quiero en mi vida”, dice Carter, quien también hace frente a las burlas. “Siempre me ha dado lo mismo porque jamás me sentí avergonzado, colegas del Congreso incluso me decían pollerudo, pero eso creo es no entender la vida, porque el Chile de hoy cambió”, dijo.