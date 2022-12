Horóscopo chino: Los cuatro signos que les cuesta creer en el amor

El amor es el sentimiento más hermoso que mueve a la humanidad. Sin embargo, aunque parezca increíble, hay quienes van por la vida autosaboteándose para no relacionarse con nadie, para que el romance no forme parte de su existencia por el temor a ser heridos, traicionados o defraudados. En el horóscopo chino, las mujeres que están bajo esa influencia son las nacidas en los años de la rata, el dragón, la serpiente y el mono.

Esto no significa que absolutamente todas sean así, sino que tienen gran inclinación a que esto suceda. pero, ¿Qué se puede hacer si no se creer en el amor? pues tienen que revisarse y analizar si fueron víctimas, sobre todo cuando eran niñas, de alguna mala experiencia enmarcada en el amor, quizás en realidad lo que le temen es al rechazo y no a ser amadas. O tienen una autoestima baja que les impide reconocer que pueden ser valoradas y amadas por quienes son, con sus virtudes y defectos.

Cualquiera que fueran las causas que le impiden tener una relación amorosa, lo más sano es que acepten que se encuentran ante una situación que las supera y deben buscar ayuda de alguien que las encamine.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Las mujeres de este signo no van buscado afecto, sino defectos. Cuando se siente atraídas por algún chico, tratan empedernidamente de detallar cada una de sus fallas y se centran en estas para asegurarse, inconscientemente, de que no están hechas para disfrutar de las mieles del amor. Si a pesar de todo esto, se ahonda en el romance, solo es cuestión de tiempo para que la magia se acabe y comiencen a buscar cualquier excusa para que su pareja termine la relación y así ellas librarse de la culpa y el fracaso.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Ellas se sumergen en el trabajo, la familia o cualquier otra actividad que las mantenga ocupadas y las distraiga de caer en el amor, ya que tienen la fiel creencia de tener pareja es sinónimo de peleas y les resta libertad a su vida. Tienden a ser las solteras más felices, y cuando desean algún tipo de compañía, solo la buscan para pasar el rato y no estar atada a ningún compromiso que las obligue a compartir su tiempo y más con otra persona.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Ellas temen sufrir, que después de entregar todo lo bueno que tienen a una persona amada, sientan un gran sufrimiento porque serán defraudadas. Asocian amor con dolor y antes de llegar a experimentar esto, prefieren cohibirse. Las relaciones que tienen son muy fugaces, cuando el romance comienza a profundizar con el paso del tiempo ellas, sin decir nada, se van alejando más y más, sin percatarse que son las que ocasionan una pérdida en la otra persona.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No es que las nacidas en estos años desconozcan el amor, sino es que tienen a evadir a todo aquel que no llena sus expectativas, que son demasiado altas y rayan en la perfección y la ridiculez, empezando porque ellas tampoco están a esa altura. O en su defecto, van por vida teniendo amores platónicos casi imposibles, para decir que sí creen en el amor, pero sencillamente es algo que no se les presenta con la “facilidad” que ellas quieren.