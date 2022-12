Marlen Olivari contó la firme sobre el “Marlenazo” y la involucración de Felipe Camiroaga

Los jueves Marlen Olivari se toma las pantallas de “Tal Cual” y los temas en cuestión del capítulo pasado fueron: las show woman y los artistas masculinos en Festival de Viña. Estos tópicos se fusionaron y desembocaron en el “Marlenazo” de 2007.

Raquel Argandoña le preguntó por el episodio cuando Marlen Olivari era parte del jurado de Viña, y se arregló el vestido que ocasionó que mostrara un poquito más. La animadora fue más allá y le consultó sobre qué tan cierto eran los rumores que Luis Jara o Felipe Camiroaga le sugirieron que hiciera eso.

Así que Marlen contó la firme sobre lo ocurrido, “esa mañana había sido la conferencia de prensa, en donde en la habitación yo había tenido una discusión y dije ‘¡Yo me separo, se acabó!’ (...) Estaba toda la prensa, yo estaba secándome las lágrimas y bajo rápido, Felipe me dice la peor pregunta que te pueden hacer en ese momento, ‘¿Qué te pasó?’”, relató.

“Saltan las lágrimas y no lo pude contener, no era que yo quisiera hacer show en la conferencia porque aparte habían artistas y jurados internacionales, gente súper respetable, no podía estar haciendo show en ese momento. Yo digo ‘discúlpenme, acabo de tener un problema personal’, no recuerdo bien lo que dije, y todas los medios (sacaron fotos)”, agregó.

Olivari dijo que cuando llegó a la habitación, comenzó a dimensionar las posibles repercusiones y pensó que iba a ser la portada de todos los diarios de mañana. Felipe después le preguntó cómo estaba y le consultó si tenía claro que iba a ser portada, escucharlo de su parte le llegó fuerte. “Excepto que la quieras cambiar”, le dijo Felipe, “yo te puedo ayudar a cambiar esa portada”.

El halcón le preguntó si conocía que eran las cortinas de humo, y le sugirió que eclipsara ese evento con otro acontecimiento. “No es mala idea que justo se te salga algo del vestido”, le dijo Felipe. “Yo igual tengo la manía de estirar la ropa cuando me levanto (...) una como mujer se tironea la ropa, tampoco fue una cosa exagerada”, aseguró Olivari.

Cuando le tocó presentarse como jurado, ella se paró y dijo que no mostraría algo intencionalmente porque tenía a la alcaldesa detrás de ella, y el vestido estaba muy ajustado por lo que cualquier movimiento haría noticia. “Finalmente la cuestión resultó así y se cambió la portada al día siguiente”, concluyó, “no era mi intención que se me saliera algo (...) yo me arreglé el vestido y se salió algo”.