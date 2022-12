“Me cansó”: Álvaro Rudolphy justificó su ausencia de las novelas en que las ficciones actuales son muy sórdidas

Álvaro Rudolphy, reconocido por sus icónicos roles protagónicos de los gemelos Pedro “Pelluco” Solís y Rodolfo Ruttenmayer en “Amores de Mercado”, Julián García en “Alguien te mira”, Mariano Beltrán en “Juegos de poder” y el popular Armando Quiroga en “Perdona nuestros pecados”, reveló esta semana los motivos de su ausencia en los últimos tres años de las nuevas teleseries nacionales.

Lo hizo con un duro cuestionamiento a los actuales guiones de las ficciones chilenas que, en sus palabras, privilegian a “personajes siniestros” y plantean historias con un alto nivel de “sordidez” que están muy lejos de las “buenas historias” que se realizaron en décadas pasadas, con un “cuento bien bonito”.

Las críticas de Álvaro Rudolphy

En entrevista con el podcast Chileactores fue que Rudolphy, cuya última participación en televisión fue este año como jurado del programa de talentos de Mega “El retador”, y como actor, dándole vida al personaje de Mariano Beltrán en “Juegos de poder”, en 2019; comparó las antiguas producciones con las nuevas ficciones y sus conclusiones fueron lapidarias.

“Me pasa que las teleseries de antaño, que es lo que me frenó en este último tiempo de seguir haciendo teleseries, tenían luz. No tenían esa sordidez que hay ahora, que me cansó. Estos personajes siniestros, con tanto crimen, sangre, violencia”, lamentó el actor, cuya última producción grabada es “Secretos de familia”, teleserie que hizo el año pasado y aún no se ha estrenado en las pantallas de Canal 13.

“Eran teleseries vivas, alegres, había conflictos, pero eran como vivificantes, con música, baile (...) después se empezó a oscurecer este género”, insistió Rudolphy, quien recordó con nostalgia las novelas en las que participó durante su paso por TVN, cuando “se inició la época dorada” de las telenovelas chilenas.

“Creo que Estúpido Cupido fue de las teleseries que inició la época dorada de TVN, con Vicente Sabatini al mando. Grandes elencos, súper producciones, fue el comienzo de hacer estos pueblos. Ambientarlo en los años 60, los autos de época, los vestuarios, clases de baile, de vocabulario para saber cómo se hablaba en esa época. Escuchar música, ver revistas, leer, informarse (...) la guerra estaba desatada y había que tirar toda la carne a la parrilla, y TVN lo empezó a hacer con esa teleserie”, relató.

“Era una suerte como de mini Hollywood en Chile, había muchas lucas y se notaba”, finalizó.

