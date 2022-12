“Me tomé un pisco sour”: María José Quiroz se emborrachó en programa de TV y no recuerda como llegó a su casa

La comediante María José Quiroz estuvo como invitada en el programa “Podemos Hablar”, en donde reveló que no recuerda su última visita al programa puesto que “apagó la tele”.

“Me tomé un pisco sour mucho rato antes del programa, luego entro, cuento la historia, después uno se da vuelta y te tienen una mesita con dos pisco sour más”, contó de entrada.

“Empecé a contar historias y de repente me empezó a dar sed y dije ‘ya, qué tanto uno más’. Me lo tomé, me doy vuelta, y me habían rellenado otra vez los vasos de pisco sour. Y todavía me quedaba la mitad del programa”, añadió.

Tras esto, todo se nubló. “Me siento en el piso, cierro los ojos, abro los ojos ¡y estaba en una cama!”, reveló.

Posteriormente, despertó y no sabía cómo había llegado a ese lugar y si había logrado sobrevivir despierta hasta que terminara el show. “Eran las 5:00 de la mañana, busqué en mi cabeza el programa y no estaba. Entonces dije ‘no me quedé a grabar el programa, no me lo van a pagar’”, relató.

Inmediatamente, María José mandó audios y llamó a sus compañeros de esa noche para saber qué había pasado, pero recién a las 7:00 le contestó Jaime Figueroa (el barman de “Podemos Hablar”) y le aseguró que sí estuvo todo el capítulo.

“Me dice ‘Jose, grabamos todo el programa’, ¿pero cómo grabamos el programa? ‘Sí, de hecho tú contaste todas las historias, yo te fui a dejar’, me dijo. Y yo, nada, borrada, borrada”, sentenció.