Netflix para el fin de semana: 7 realitys show disponibles en la plataforma streaming

Los realities shows fueron un formato televisivo que nació a principios del año 2000 y que tuvo gran repercusión en ciertos canales de televisión. No obstante, 20 años después, ahora son protagonistas dentro de las plataformas streaming

Programas como “The Bachelor” hasta “Queer Eye” y “Love is Blind”, fueron de gran consumo durante los largos meses de la pandemia.

Por eso, si quieres pasar un fin de semana enganchado con estos programas dentro de Netflix, continúa leyendo que encontrarás realities shows más populares.

Realitys Shows en Netflix

7. Amor con Fianza

Seis parejas se someten a un novedoso detector de mentiras en este reality en el que el engaño cuesta dinero, y la verdad y la confianza reciben una jugosa recompensa. Ve todo lo que quieras.

6. Dance Monster

En esta competencia, para sentirse bien, los bailarines aficionados disfrazados de avatares CGI presentan sus mejores movimientos, con la esperanza de sorprender a nuestro panel de jueces y ganar $250,000.

5. Dubai Bling

Del jet privado al más alto círculo social de Dubaí: las fiestas opulentas, los panoramas impresionantes y la moda alucinante son la norma.

4. Hermanos al acecho

Mientras viven en una lujosa villa, hermanos y hermanas se ayudan entre sí a encontrar el amor (y, tal vez, ganar 100 000 dólares). Ve todo lo que quieras. Melinda Berry, exparticipante de «Jugando con fuego», es la presentadora de esta singular competencia.

3. ¡A Ordenar con Marie Kondo!

Marie Kondo, la experta organizadora de fama mundial, ayuda a sus clientes a ordenar su hogar haciendo algunos cambios y los inspira para alcanzar la felicidad.

2. Remodelación Instantánea

Un equipo de expertos en renovaciones toma grandes riesgos y hace planes meticulosos para transformar casas por dentro y por fuera en solo doce horas. Ve todo lo que quieras. La anfitriona Danielle Brooks, de «Orange Is the New Black», mantiene a estos diseñadores trabajando a buen ritmo

1. El Topo

En esta nueva versión de la clásica serie de culto, doce concursantes superan desafíos mientras tratan de identificar a la persona que está saboteando sus misiones. Ve todo lo que quieras. La periodista, escritora y presentadora de noticias Alex Wagner guía a los concursantes por una engañosa competencia.