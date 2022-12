Nicolás Larraín reveló traumático episodio por separación de sus padres: “No dimensionaba lo que estaba diciendo”

Cecilia Bolocco tendrá en el próximo episodio de “Todo por ti” al exconductor de “CQC”, Nicolás Larraín, junto a su madre, Sonia de Toro, a quien le realizará un sentido homenaje.

Según un adelanto entregado por Canal 13, en dicho espacio el hermano del actor Fernando Larraín también recordará a su fallecido padre, el “Mago Larraín”, y el trauma que le causó en su adolescencia la separación de sus padres.

“Era un artista. Yo le digo ‘El Mago’ porque era más mago que papá. Él nos enseñó lo más importante en la vida, que es la conversa, los amigos, no nos enseñó a ganar plata, sino los valores”, indicó el animador, quien reveló que la relación entre su mamá y papá era muy “a la antigua”.

El trauma de Nicolás Larraín

“Se trataban de ‘usted’. Nunca los oí pelear. Mi mamá dice que una vez el ‘Mago’ llegó con rouge en el cuello y ella no le podía preguntar, no se hablaba de eso. A él le gustaba la noche, la bohemia, y ella se quedaba callada”, rememoró Larraín, quien confesó que la noticia de la ruptura del matrimonio, a sus 12 años, lo tomó por sorpresa a él y sus otros cinco hermanos, debido a la forma en que su madre se las comunicó.

“Nos dijo: ‘Niños, el papá ya no va a venir más a la casa porque el papá y la mamá ya no se quieren más’. Mi mamá no dimensionaba lo que estaba diciendo, no tenía psicología. Tú te vas al baño a llorar y llorar, no lo puedes creer”, confesará Nicolás, quien tras ese episodio decidió irse a vivir con su padre junto a dos de sus hermanos, Fernando y Pablo, luego que su madre decidiera iniciar una nueva relación amorosa.

Ese momento, revelará el comunicador, lo llevará a asumir la vocería de sus hermanos. Una karma que hasta el día de hoy lo persigue: “Estoy con las maletas, ella me dice: ‘¿Qué pasa, niños?’. La miro, con 13 años, y le digo: ‘Mamá, nos vamos a la casa del papá’. Ahí siento la mochila de que yo provoqué este cisma. Uno se echa culpas, me siento culpable frente a mi mamá”.

Nicolás Larraín y Sonia de Toro. Fuente: Canal 13.

Larraín también recordará en el programa de Bolocco uno de sus momentos más duros, cuando a los 19 años tuvo un grave accidente automovilístico que lo dejó con fracturas de 15 partes en la zona maxilofacial, pérdida de líquido cefalorraquídeo y una pierna desprendida. En esa ocasión, sin embargo, contó que siempre contó con la compañía de su mamá.

“Deben haber sido dos o tres meses en hospitales y ella a mi lado. Una compañía incondicional, mi mamá no fue nunca más a trabajar en ese tiempo. Yo siento que por el choque nos acercamos”, afirmará Nicolás, recordando que su madre incluso reconoció su culpa por haber sometido a sus hijos a una separación.

“Fue un sentimiento de culpa, de todas maneras”, responderá Sonia a sus palabras. “Cuando pasa algo como eso cambias el switch a lo más importante, las prioridades son otras. Al estar Nicolás así, que fue mucho tiempo, meses de recuperación, llegas a un plano de intimidad en que estás abierta a decir lo que estás pensando, a expresar con sinceridad”, agregará la madre de Larraín.