“No puedo estar más agradecida de estar viva”: Loreto Aravena muestra la herida tras haber sido mordida por araña de rincón

Lo actriz Loreto Aravena dio cuenta de cómo ha ido avanzando la pierna que fue mordida por una araña de rincón y en la que se ve una herida de gran tamaño.

“Lo qué pasa cuando a una se le ocurre bucear entre tiburones… o eran zombies?! Así va mi mordida de araña (me gusta más lo de picá de la araña jejejej)”, precisó.

“Aún veo mi pierna así y sufro pero me dura poquito, me doy ánimos, tiro la talla y sigo poniéndole toda la energía a esta herida que está cicatrizando por segunda intención (ese es el término médico) No puedo estar más agradecida de estar viva, de que solo sea una lesión cutánea y de tanto tanto cariño!!! Gracias por todos los DM que me llegan cada día preguntando cómo sigo!”, explicó la actriz.

Agregó que “me cuesta subir fotos de cómo avanza por que pareciera que retrocede y no sé si estarán comiendo o no )”.

Además se dio el tiempo de hacer algunas recomendaciones, para evitar los ataques de estas arañas: “Ojo: en épocas de calor es donde más salen! Recomendaciones: aspirar todo lo que haya estado guardado en bodegas, sacudir la ropa al sacarla del closet, no pegar las camas a la pared!!”.