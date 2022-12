Pinilla echó al agua a Gissella Gallardo: “Como me ha confirmado ha tenido relaciones con otras personas en este último tiempo”

Este viernes Mauricio Pinilla ha estado en el centro de la polémica. Naya Fácil asegura que sí estuvo con él, luego que Natthy Chilena así lo manifestara; el ahora comentarista negó conocerla y luego la influencer precisa que se confundió con un exdelantero de Colo-Colo. Pero esto no fue todo.

En medio de los desmentidos, la exesposa de Pinilla, Gissella Gallardo, escribió una storie en la que le pide a Natthy Chilena que no hable más de su ex, no por defenderlo, sino que por el bien de sus hijos.

“Como muchos de ustedes saben, no lo estamos pasando bien como familia. Por lo mismo, quiero pedirle públicamente a Natty que deje de hablar del padre de mis hijos”, comienza su publicación.

“Lo pido por la tranquilidad de ellos, ya todos los días les llegan los videos y comentarios que ella hace y obviamente lo pasan muy mal con esto”, indicó.

“Alzo yo la voz, ya que la persona involucrada no lo ha hecho hasta el momento. Con esto, no lo estoy defendiendo ni justificando. Cada uno es responsable de sus actos. Sólo pido respeto y empatía por mis hijos”, sentenció.

Storie de Gissella Gallardo Captura Instagram

Ahora Pinilla arremete

A través de una nueva storie, Pinilla llamó a que no le sigan preguntando por su exesposa. “Por favor no me pregunten más de mi exseñora! Le deseo todo el éxito del mundo en su faceta periodística y en su vida en general”.

Hasta aquí todo normal...: “Ella como me ha confirmado ha tenido relaciones con otras personas en este último tiempo y espero que encuentre el amor y sea ultras mega feliz! Pero no inventen más cosas por el bien de nuestros hijos”.