Raquel Argandoña reveló incómodo momento con un seguidor y su pareja, Félix Ureta, tuvo que salir en su defensa

Raquel Argandoña reveló una extraña e incómoda situación que vivió hace unos días en un local capitalino, en donde un sujeto pasado de copas se le acercó a pedir una foto y Félix Ureta tuvo que salir en su defensa.

“Eso pasó hace tres semanas en un restaurante en Alonso de Córdova. Había una mesa que, nosotros fuimos a las 7 de la tarde y ellos ya estaban tomando, llegaron a almorzar entonces estaba bien pasaditos y lo malo es que los garzones le seguían sirviendo más tragos”, relató la “Quintrala” en el último capítulo de “Tal Cual”.

Según las palabras de la comunicadora, el hombre la reconoció al momento de llegar al local y se acercó sin su consentimiento.

“Llegamos y me dijo ‘me quiero sacar una foto’. El tipo se sienta y me hace esto (la abraza). Yo le digo ‘perdón’ y me dice ‘ay no seas así’”, recordó.

En ese momento, su pareja decidió intervenir para alejarlo. “Félix llega y lo saca y lo paró y le dice ‘te están diciendo que no quiere sacarse la foto’. Empezó una discusión, llegaron los garzones y yo dije ‘calma, calma’, porque qué lata salir en las portadas de los diarios”, aseguró la Raca.

“El tipo quería seguir la pelea en la puerta. Nos querían hacer salir por la puerta de atrás y yo dije ‘haber perdón, nosotros no somos ningún delincuente. Yo por donde entré, salgo’. Salimos y los garzones estaban frenando al curadito y nosotros nos fuimos”, concluyó.