“Totalmente falsa”: Nick Carter insiste en inocencia frente a demanda en su contra por violación a una fan con autismo

El abogado de Nick Carter, integrante de la banda “Backstreet Boys”, negó las acusaciones realizadas por Shannon Ruth, quien este jueves, luego de la presentación de una demanda por violación en contra del artista junto a otras tres mujeres, acusó al cantante de haber abusado sexualmente de ella durante una gira de recitales de la banda en 2001.

Ruth, que en la actualidad tiene 39 años, y padece autismo, presentó junto a su abogado la demanda en contra de Carter en un tribunal de Beverly Hills.

En la ocasión, la mujer insistió en su versión de los hechos, donde acusó al cantante de haberla violentado “después de un concierto de la banda en Tacoma (Washington)”, cuando el integrante de la boy band “la invitó a subir al autobus, la obligó a beber alcohol y la llevó a una cama dentro del autobus donde la violó y la agredió”, según informó el medio digital de espectáculos Page Six.

La defensa de Nick Carter

“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violó. Después de violarme, recuerdo que me llamó ‘zorra retrasada’ y que me agarró y me dejó moratones en el brazo”, relató Ruth.

“Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más o ha tenido un impacto más duradero en mi vida que lo que me hizo y me dijo Nick Carter”, acusó la demandante del artista.

La respuesta a sus acusaciones llegaron de parte de Michael Hotz, abogado patrocinante de Carter, quien en el mismo portal norteamericano aseguró que ellas eran “completamente falsas”.

Nick Carter. Fuente: Instagram @nickcarter.

“Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no solo carece de mérito legal, sino que también es completamente falsa. Desafortunadamente, durante varios años, la señora Ruth ha sido manipulada para hacer acusaciones falsas sobre Nick, y esas acusaciones han cambiado repetida y materialmente con el tiempo”, argumentó Hotz, quien insistió en que su cliente es inocente de cualquier delito de connotación sexual en contra de las cuatro demandantes.

“Nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista; no hay nada en absoluto en este reclamo, que sin duda los tribunales se darán cuenta rápidamente”, aclaró.

Suspenden show de Backstreet Boys

Pese a los argumentos del abogado, lo concreto es que este viernes el especial de vacaciones que la banda tenía previsto realizar para la cadena televisiva ABC debió ser suspendido luego de las polémicas declaraciones de Ruth y la respuesta del artista.

Según indicó Page Six, esto sucedió inmediatamente después que “que el cantante Nick Carter fuera acusado de violar a una niña de 17 años durante la gira de 2001 de los ‘Backstreet Boys’”.