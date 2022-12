“Tu Día” quiere a Priscilla Vargas como candidata a reina para Viña...ella puso un pero

Canal 13 al parecer ya comenzó a candidatear para Reina del Festival de Viña del Mar 2023 a una de las cuyas: Priscilla Vargas, conductora de “Tu Día”. Pero la periodista no está del todo convencida.

El experto en moda, “El Colombiano”, Nelson Beltrán le dijo que “yo sería tu generalísimo, ¿te imaginas el glamour?”, le preguntó.

Priscilla Vargas (Instagram @pri.vargas.a)

Pero la “Prisci”, quiso dejar en claro de inmediato que hay cosas que no haría: “Hay que ver los pro y los contra. Quiero saber si eso incluiría piscinazo, porque eso me complica, si no sé capear las olas, ¿cómo me voy a tirar un piquero?”.

Y “El Colombiano” estaba demasiado entusiasmado, incluso ya estaba soñando con el traje de baño que la animadora luciría de ser ganadora.“ Estás prometiendo mucho. Yo estaba diciendo tirarme con ropa”, arremetió Vargas.