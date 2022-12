“Creo que tenían el número equivocado”: Explicaron por qué no fue María José Quintanilla a la junta de “Rojo”

Esta semana, exparticipantes del icónico programa de talentos “Rojo: fama contra fama” se juntaron para celebrar los 20 años de espacio. En un café se reunieron rostros como Maura Rivera, Rodrigo Díaz, Carolina Soto, Yamna Lobos, Icha Sobarzo, Nelson Mauri entre otros.

Estos dos últimos estuvieron como invitados en el programa “Buen Finde” de TVN. En ese espacio recordaron históricos momentos del programa y hablaron sobre la junta que hicieron. Una interrogante que le surgió a Gino Costa después de ver las fotos era: ¿Dónde estaba María José Quintanilla?

“La invitamos, pero no tuvimos respuesta. Para ser honestos, el día después creo que Rodrigo (Díaz) habló con ella y le dijo que estaba full pega”, contó Nelson Mauri. A lo que el animador preguntó sobre si le comentaron el día antes, “el día antes parece que nos mandó a hablar con el mánager, parece, dicen por ahí”, bromeó el bailarín.

“Ya no soy tan cahuinero como antes, así que no me pregunten tanto”, agregó el modelo de OnlyFans. Ellos señalaron en el programa que tenían un grupo de WhatsApp para la junta y había un número que no sabían de quién era. “Creo que tenían el número equivocado de María José Quintanilla”, añadió.

Nelson Mauri señaló que de ahí nace la talla de que los habría mandado a hablar con el manager, algo que él creía probable. “Generalmente sucede un poco así, ella tiene este círculo de protección que no está mal. Ella es un artista y todo, pero poco se ha podido relacionar con nosotros”, concluyó.