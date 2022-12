El antes y después: Hilary Duff reconoce que en la adolescencia padeció de problemas alimenticios

En la actualidad, Hilary Duff es una de las actrices favoritas del público, gracias a su pasado como estrella de Disney, y ahora sorprendió al confesar que padeció de problemas alimenticios durante su adolescencia.

A continuación, te mostramos cómo es que la famosa ha cambiado a lo largo de los años.

El antes y después de Hilary Duff

Duff inició su carrera desde muy temprana edad, participando en producciones de teatro locales y anuncios de televisión.

En 1997, recibió su primer papel cinematográfico, donde interpretó el papel principal en la película “Casper y la mágica Wendy”.

Su éxito en Disney

Hilary saltó a la fama gracias a su protagónico en la serie “Lizzie McGuire”, la cual vio la luz en 2001.

Establecida como una ídolo adolescente, Duff volvió a interpretar ese papel en “The Lizzie McGuire Movie”, de 2003.

Otras películas en las que participó fueron “Agent Cody Banks” (2003), “Cheaper by the Dozen” (2003), “A Cinderella Story” (2004) y “Cheaper By the Dozen 2“(2005).

Su radical cambio

La intérprete tuvo un radical durante su adolescencia, al bajar drásticamente de peso, pues en diversas ocasiones fue señalada por tener aparente sobrepeso.

Cabe resaltar que en aquella época Hilary era considerada como un ejemplo a seguir para sus fans.

skinny legend Hilary Duff at the 2005 #AMAs pic.twitter.com/fax4CNMmBt — y2k (@ItsRhuan) November 22, 2021

Reconoce sus problemas

Ahora, la famosa reconoció que durante su adolescencia padeció problemas alimenticios.

“Debido a mi trayectoria profesional, no podía evitar decir: ‘Estoy frente a la cámara y las actrices son delgadas’. Era horrible”, dijo Hilary a la revista “Women’s Health Australia”.

“Estoy apreciando mi salud, haciendo actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de solo mejorar el exterior de mi cuerpo. Pasar tiempo con personas que me hacen sentir bien y compartir puntos de vista similares sobre la salud, la positividad corporal y dormir lo suficiente, que combino con el equilibrio de mi dieta”, agregó.