Esposa de Chayanne es toda una modelo: reaparece con look juvenil a sus 54 y luce como de 30

Chayanne es uno de los cantantes más exitosos y también de los más deseados, pero él tiene corazón solo para una mujer, y es su esposa, Marilisa Maronesse.

La venezolana ha sido su gran amor por años, y es que desde que la conoció en el concurso Miss Venezuela, se enamoró de ella, y se casaron en 1992, formando una hermosa familia.

Ahora tienen dos hermosos hijos Isadora y Lorenzo, quienes ya triunfan y demuestran que aman y admiran a sus padres y su amor.

Y es que Chayanne está muy enamorado de Marilisa, y como no, pues en ella ha conseguido un gran apoyo, amor, y belleza inigualable.

La exmiss luce hermosa a sus 54 años, y es que en realidad parece como de 30 por los looks juveniles y modernos que lleva, con los que impone tendencias.

Chayanne: su esposa deslumbra con look juvenil a sus 54

Lorenzo e Isadora comparten constantemente fotos de sus padres, demostrándoles su admiración y orgullo, y mostrando lo felices que son como familia.

Recientemente, el hijo mayor de Chayanne compartió una foto familiar en la que aparecían los 4 y se ve a Marilisa con un atuendo juvenil y chic.

La esposa del cantante llevaba un atuendo de jeans y camiseta rosa, muy al estilo juvenil de su hija, y se veía hermosa, como de 30, con el cabello suelto y sin maquillaje.

“Wow esta mujer no envejece, qué bella”, “por favor parece hermana de la hija, no la madre”, “qué mujer tan bella la esposa de Chayanne”, “Marilisa se ve cada vez más joven, no envejece”, y “me encanta el estilo tan juvenil y fresco de la esposa de Chayanne”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que Marilisa conquista con sus looks, también ha llevado vestidos, jeans, faldas, y siempre se ve radiante y hermosa.