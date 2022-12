Feng Shui: Activa tus energías y conseguirás trabajo

La búsqueda incesante de trabajo puede resultar agotadora y frustrante, en especial cuando no se tiene un empleo. Apostar por ser positiva y confiar en tus cualidades y potencialidades es una de las armas que se deben usar para atraer lo que se desea. Sin embargo, una ayuda esotérica no vendría mal para acelerar los procesos. Por eso hoy te traemos unos consejos basados en el feng shui para que puedas terminar el 2022 con un empleo o una mejor plaza laboral.

Lo esencial para esto será que empieces por dejar tu currículum en las empresas que te interesan, ya sea de forma presencial o electrónica, pero lo importante es que hagas este paso. Postula a tantas como puedas. Luego te dedicaras a preparar todo el ambiente para recibir las vibras, lo que requerirá de que limpies y ordenes toda tu casa, habitación o oficina. Debes deshacerte del caos.

Cambia el método, realiza procesos diferentes

Si quieres obtener resultados distintos a los conseguidos hasta ahora, pues tienes que empezar por hacer cosas distintas. Tienes que abrir la mente y ponerte creativa, como un CV que sea atractivo, envía mensajes a personas importantes y poderosas. Salte de lo rutinario y convencional.

Activa las energías

Para que las vibras circulen a tu favor, hay que empezar por tener un espacio para activarlas. Busca un escritorio o una mesa, en donde dispondrá algunos inciensos de canela, una fuente de agua para que todo fluya y piedras de la suerte, como el cuarzo de critrino, que se caracteriza por atraer el dinero y al prosperidad, o la aventurina verde, que mantiene la positividad.

Todo esto lo complementarás con cuadros o imágenes de la actividad que quieres realizar, información sobre el oficio y más. Eso sí, todos los elementos deben estar en perfecta armonía para que haya un efecto.

Proyección de lo que quieres

Según el portal Feng Shuimb debes hacer un mapa o esquema de trabajo. En una cartelera, cartulina o papelógrafo escribir qué funciones tiene la labor que deseas desempeñar, las horas que le dedicarás, por qué lo deseas, por qué es importante. Esto lo debes tener en un lugar visible y debe estar identificado con tu nombre.

Mucha actitud

Aunque las opoortunidades no se den cómo deseas, hay que destacar que el universo no siempre obra como uno quiere, por eso siempre está sorprendiendo de una forma bastante especial. La paciencia es un virtud, pero si no la tienes es momento de cultivarla, porque quizá esta tardanza de un empleo o buen trabajo se debe a que lo mejor está por llegar.

Tu actitud debe ser positiva, siempre atenta y activa. No flaquees y si así lo sientes, pues recurre a algún amigo que te pase un poco de su buena enegía.