“Happy Xmas (War Is Over)”, de John Lennon, se vuelve tendencia en TikTok a más de 50 años de su lanzamiento

En TikTok se ha creado una nueva tendencia conocida como “War Is Over”, la cual proviene de la canción “Happy Xmas”, de John Lennon. Así que te compartimos un poco de su historia y cómo fue que surgió, haciéndose tendencia.

La historia detrás de “Happy Xmas (War Is Over)”

Esta canción fue grabada en los Record Plant Studios de Nueva York, a finales de octubre de 1971, y publicada como sencillo.

Con la asistencia en la producción de Phil Spector, incluye un coro de niños procedente del Harlem Community Choir, acreditados en el tema.

La letra se basa en una campaña de propaganda llevada a cabo a finales de 1969, por John y su pareja, Yoko, quienes alquilaron vallas publicitarias y espacios en revistas para incluir el lema “War Is Over (If You Want It)”, que puede traducirse al español como “La guerra ha terminado (si tú quieres)”.

El sencillo fue publicado el 1 de diciembre de 1971, en Estados Unidos; por su parte, en el Reino Unido sería retrasada su edición hasta noviembre del año siguiente.

Tras la muerte de Lennon el 8 de diciembre de 1980, la canción sería reeditada como sencillo en el Reino Unido.

En la actualidad es considerada como un referente de la música en todo el mundo.

La tendencia en TikTok

Ahora, sorpresivamente, el tema se ha vuelto tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se ha creado una nueva tendencia.

Este trend consiste en mostrar situaciones del día a día, dando un cierre a algo, con la frase “War Is Over”, dejando en claro que ese capítulo de la vida ha quedado cerrado, con el propósito de seguir adelante.

Hasta el momento, se han generado cercado de 100 mil video usando esta canción.

Lo que ha atraído la atención de muchos usuarios, quienes han buscado el tema original.