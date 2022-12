“La gente básica no tiene nada más que sacar mi pasado”: Anita Alvarado arremete en contra de Daniela Aránguiz

Una de las mujeres símbolo del espectáculo nacional y los conflictos faranduleros, no se iba a quedar callada. Anita Alvarado respondió con todo a Daniela Aránguiz después que la denostara por haber sido trabajadora sexual.

“Bueno llegó la hora de responderte Daniela. Siempre he dicho que la gente básica no tiene más que sacar mi pasado, el que yo misma comenté. Hoy y solamente hoy porque tengo cosas que hacer, no seguiré respondiendo”, comenzó la “Geisha chilena”.

“Eso no es vigilar a mi marido, ni llorarle para que ponga una historia para que la gente crea que me ama, la mía fue por plata, y la tuya es por lata. Mañana seguiré con tu suegro y marido, y vas a llorar”, terminó la intérprete de la icónica canción “La Gallina”.

El conflicto comenzó a propósito de los dichos de Alvarado en “Podemos Hablar” donde mencionó que Aránguiz no tenía dignidad por haber aguantado tanta infidelidad, además de insinuar que se quedaba con él por plata.

Daniela Aránguiz llevó a sus historias su respuesta en donde criticó a Anita por haber sido trabajadora sexual, diciendo que no hay nada más indigno que su empleo anterior. Como si fuera poco, criticó la educación que le dio a su hija.