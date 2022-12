“Son mucho más lanzados los chiquillos”: Tomás Vodanovic y Matías Vega hablaron de los mensajes explícitos que les mandan

Las redes sociales, especialmente Instagram, dan espacio a diversos tipos de interacciones como el envío de material explícito. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y el locutor Matías Vegas hablaron sobre los mensajes sexuales que le llegan de parte de hombres.

El alcalde estuvo de invitado en “Podemos Hablar”, y comentó que le llegan todo tipo de mensajes como problemas, muestras de cariño, reclamos, y entre ellos sexuales. “De repente empezaron a llegar mensajes de chiquillos bastante expuestos, de una, mandando fotos de hoyos pero no de calles”, tiró la talla Vodanovic haciendo reír a todos los presentes.

“Al principio era como anecdótico porque eran pocas, pero ahora hay un equipo que revisa las redes y empezaron a llegar cada vez más (...) llegan muchos más mensajes de hombres que mujeres”, agregó.

“Son mucho más lanzados los chiquillos que las chiquillas, de mujeres nunca me han llegado mensajes así. Las chiquillas pueden ser más sutiles, su fuego, su cien, su aplauso, pero el hombre le mete ho**”, terminó. El alcalde no le presta mucha atención debido a la cantidad de mensajes que recibe al día.

“Más bien me choca”

Por otro lado, Matías Vega fue al programa de Youtube de Tonka Tomicic, “Tenemos que hablar de sexo”, y coincidentemente el tema era el sexting, es decir, el envío de mensajes eróticos a través de redes sociales. “Por Instagram se presta para que uno pueda ser valiente y mandar cosas que no lo haría de frente”, comenzó.

“A veces me pasa que me llegan fotos y videos de mujeres, pero también la misma cantidad de hombres. Los hombres son muy explícitos y además a mí no me pasa nada, más bien me choca porque de repente vas y abres una foto y te sale algo así (apuntando a la berenjena)”, agregó.